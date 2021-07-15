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Песков назвал оправданным гневом обращение омской деревни к властям Германии

  /   Обновлено: 15 июля 2021 13:05
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Политика
Песков назвал оправданным гневом обращение омской деревни к властям Германии
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Москва, 15 июля. Обращение жителей омской деревни к немецким властям о ремонте дорог стало оправданным гневом в ответ на бездействие местного руководства, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, местные власти допустили халатность в вопросе ремонта дорог. На эту ситуацию определенно обратят внимание, добавил представитель Кремля.

Как стало известно ранее, жители поселка Верхний Карбуш обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать дорогу в населенном пункте.

В Кремле также объяснили, почему в стране нет иностранных вакцин от коронавируса. По словам Пескова, Россия не нуждается в иностранных лекарствах.

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