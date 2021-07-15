Песков заявил, что Россия никогда не сомневалась в территориальной целостности Украины

Москва, 15 июля. Российская сторона никогда не подвергала сомнению территориальную целостность Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эксперты могут комментировать историческую статью лидера России Владимира Путина «как хотят». Но страна никогда не сомневалась в целостности территории украинского государства, подчеркнул спикер.

Ранее на официальном сайте Кремля опубликовали материал Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Глава государства назвал общей трагедией возникшую между странами «стену».

Кроме того, в статье был затронут проект «Анти-Россия». Владимир Путин подчеркнул, что РФ никогда не станет «Анти-Украиной». Материал также прокомментировали болгарские пользователи Сети.