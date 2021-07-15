Песков ответил на вопрос о проведении саммита «нормандской четверки»

Москва, 15 июля. Участники «нормандской четверки» высказываются в пользу проведения саммита, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, когда может состояться встреча в «нормандском формате». Пресс-секретарь главы государства ответил, что страны — участницы готовы к проведению саммита.

«Но конкретных прикидок по срокам пока нет до сих пор», — добавил Песков.

Ранее в Офисе президента Украины рассказали о подготовке саммита «нормандского формата». По заверению Киева, встреча может состояться в скором времени.