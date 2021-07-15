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Футболист Булыкин посетил спортивную школу в Иркутске по приглашению депутата Журавлева
Спорт
Футболист Булыкин посетил спортивную школу в Иркутске по приглашению депутата Журавлева
Федеральное агентство новостей

Иркутск, 15 июля. Знаменитый футболист Дмитрий Булыкин приехал в Иркутск по приглашению депутата Госдумы и председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в рамках проекта «100 городов».

Во время визита бывший нападающий сборной России посетил спортивную школу «Байкал». В учреждении работают 33 тренера и учатся 1,1 тысячи школьников. «Байкал» произвел на Булыкина благоприятное впечатление.

«У нас в стране талантливые ребята, и при правильном подходе государства из них можно вырастить спортсменов мирового уровня», — отметил футболист.

По словам Булыкина, спортивная школа — это социальный проект, прививающий детям правильные жизненные ценности и желание вести здоровый образ жизни. В Иркутской области уже не первый год наблюдается очень плохая криминальная обстановка, добавил экс-игрок сборной России. Однако спортивная школа может положительно повлиять на эту ситуацию.

«Благодаря таким организациям, как спортшкола «Байкал», дети не слоняются на улице, не предоставлены сами себе. У них есть хобби, увлечение, возможно, дело жизни», — пояснил Булыкин.

Замдиректора школы Олег Варнаков поблагодарил проект «100 городов» за визит знаменитого футболиста. Он подчеркнул, что встреча с бывшим нападающим национальной команды надолго останется в памяти.

«Когда такой человек, как вы, профессиональный спортсмен, интересуется, чем занимаются дети, как развивается спорт, это всегда приятно и достойно уважения», — обратил внимание Варнаков.

Партия «Родина» провела съезд 26 июня, на котором утвердила список кандидатов на выборы всех уровней. Дмитрий Булыкин, вошедший в этот перечень, подчеркнул, что идет на выборы с конкретной целью — навести порядок в российском спорте.

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иркутск журавлев булыкин
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