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Состояние подключенного к аппарату ИВЛ Петра Мамонова ухудшается

  /   Обновлено: 15 июля 2021 12:45
Общество
Состояние подключенного к аппарату ИВЛ Петра Мамонова ухудшается
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 15 июля. Супруга одного из основателей группы «Звуки Му» и актера Петра Мамонова Ольга рассказала ФАН о состоянии заболевшего COVID-19 музыканта.

Мамонов попал в больницу с коронавирусом, после чего его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, состояние 70-летнего музыканта ухудшается.

«Он находится в искусственной коме 15-е сутки, на ИВЛ, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое с отрицательной динамикой», — сообщила ФАН Ольга Мамонова.

Петр Мамонов в последнее время жил в деревне, но это не помогло ему избежать коронавируса. Жена актера рассказывала, как ее супруг мог заболеть COVID-19. Мамонова отмечала, что она очень часто ездила в Москву по делам.

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музыкант мамонов коронавирус
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