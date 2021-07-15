Состояние подключенного к аппарату ИВЛ Петра Мамонова ухудшается

Москва, 15 июля. Супруга одного из основателей группы «Звуки Му» и актера Петра Мамонова Ольга рассказала ФАН о состоянии заболевшего COVID-19 музыканта.

Мамонов попал в больницу с коронавирусом, после чего его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, состояние 70-летнего музыканта ухудшается.

«Он находится в искусственной коме 15-е сутки, на ИВЛ, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое с отрицательной динамикой», — сообщила ФАН Ольга Мамонова.

Петр Мамонов в последнее время жил в деревне, но это не помогло ему избежать коронавируса. Жена актера рассказывала, как ее супруг мог заболеть COVID-19. Мамонова отмечала, что она очень часто ездила в Москву по делам.