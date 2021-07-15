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Россиянам объяснили, почему в стране нет иностранных вакцин от коронавируса

  /   Обновлено: 15 июля 2021 13:01
Общество
Россиянам объяснили, почему в стране нет иностранных вакцин от коронавируса
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 15 июля. Россия не нуждается в иностранных вакцинах от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ученые из России изобрели уже четыре препарата для прививок от COVID-19. Граждане могут выбрать отечественную вакцину на свое усмотрение. У страны нет необходимости использовать зарубежные аналоги, уточнил Песков в комментарии журналистам.

Вопрос признания разных вакцин от коронавируса стоит на повестке дня по всему миру. Россия ведет диалог с Евросоюзом по этому поводу и надеется прийти к единому решению. На данный момент конкретных результатов нет, добавил пресс-секретарь.

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