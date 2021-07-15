Жанна Эппле: В мой день рождения зарождается новая семья

Актриса театра и кино Жанна Эппле стала известной после роли Юлии Шашковой в сериале «Бальзаковский возраст или все мужик сво...». 15 июля она отмечает сразу два события — свой день рождения и свадьбу младшего сына.

В интервью ФАН заслуженная артистка России рассказала, как за время карантина перестала мечтать и планировать, и пришла к пониманию, что живет достойно.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

«Я привыкла планировать свою жизнь»

— Жанна Владимировна, судя по вашей недавней записи в Instagram о том, что «счастье — это пятый сезон, который наступает, не обращая внимания на даты», догадываюсь, что сейчас в вашей жизни наступил новый, особый период и новая искренность?

— Мой директор — молодая девушка — считает, что я веду Instagram не так круто, как сейчас надо. Раньше я много писала сама, но поняла, что не многие это читают. И теперь под настроение делюсь какой-то хорошей фразой из прочитанной книги. Менее искренней становлюсь.

— Почему? Искренность – это прекрасное качество!

— Наверное, сужается круг тех, перед кем хочется быть искренней, кому хочется довериться.

— Чем наполнена ваша жизнь сегодня?

— Не скрою, есть место страхам за свою профессию, потому что пандемия больше всего ударила по актерам и шоу-бизнесу. Это связанно со зрителями, залами, дорогами, гастролями — полтора года находимся в подвешенном состоянии. А я привыкла за последние 20 лет планировать свою жизнь и графики были расписаны на год вперед.

Но есть и хорошая новость! Младший сын сделал мне подарок ко дню рождения — 15 июля у него свадьба. Я еду на торжество в Ярославль. Теперь этот день будет ассоциироваться у меня не столько с моим взрослением, сколько с началом новой жизни, семьи.

— Оба ваших сына обзавелись своими семьями, вы спокойны за них?

— Младшему сыну 20, старшему — 29. Когда старший женился, ему тоже было чуть больше двадцати и все говорили: «Зачем так рано?». А когда надо жениться? Где гарантия, что, вступив в брак в 34 или в 50 лет, у тебя сложится счастливая семейная жизнь? И тем не менее я очень рада, что Потап с супругой вместе уже 7 лет и семья их становится крепче и крепче, растет внук.

Смотрю на своих детей и чувствую, что крепко пустила корни на земле. Это наполняет меня уверенностью, что я шла правильным путем и крепко стою на ногах.

— Есть вещи, которые наполняют нашу жизнь смыслом и помогают двигаться дальше. Что дает вам уверенность в завтрашнем дне?

— Уверенность — в моих детях. Я их родила несмотря на то, что актеры не часто идут на такие подвиги, все ждут ролей и делают карьеру. Вырастила я их одна, без мужа, без поддержки, дала хорошее образование. У меня очень крутые и правильные сыновья. Взаимоотношения у нас прекрасные, у меня внуки. Я правильно живу, вы знаете, правильно!

— Получается «Я научилась просто, мудро жить».

— Не могу сказать, что пришла мудрость. Просто мне хорошо. Счастье в принципе не существует, оно неуловимо и длится мгновения. Я счастлива моментом и не думаю о возрасте.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov / Global Look Press

«Думают, что мы богатые и гребем деньги лопатами»

— Вы говорите о женском счастье. Работа на втором плане?

— Практически все актеры находятся в подвешенном состоянии, почему-то никто этого не хочет понимать. Думают, что мы богатые и гребем деньги лопатами, а это не так, — тяжелые для всех времена.

— Благодаря вашей героине из популярного серила «Бальзаковский возраст или все мужик сво...» у вас сложился образ милой, свойской подружки. К вам часто обращаются за советом?

— «Бальзаковский возраст» дал мне популярность, но это не лучшая моя роль. Это был счастливый шанс, у каждого в жизни есть свой «Чапай». А за советами ко мне обращаются женщины скорее благодаря проекту «Клуб бывших жен», который я вела с Лерой Кудрявцевой и с Авророй на телеканале ТНТ в 2007 году. Мы действительно помогали женщинам пережить развод, давали шанс сменить имидж и поверить в себя. Ради этого проекта я получила второе высшее образование на психфаке.

— Ковидная ситуация изменила жизнь и перед каждым поставила вопрос, как правильно отнестись к этому времени и суметь его пережить. Какой совет дали бы вы?

— Советов я никому давать не стану, у каждого свой путь. Для меня это трудный период, но, с другой стороны, я познакомилась с самой собой. Столько сыграно судеб, образов, характеров, что в какой-то момент произошла профессиональная деформация и я перестала понимать, «а я-то сама по себе какая?», «чего я хочу?».

Отчасти благодаря самоизоляции, оставшись наедине с собой, я проанализировала свою жизнь и поняла, что я достойно живу. Самоуважение выросло.

— Дало ли это время какой-то импульс творчеству, помогло открыть в себе какие-то новые таланты?

— Никаких новых талантов во мне не открылось. Я больше ничего не умею, только играть и любить, больше ничего.

— А идея написать книгу есть у вас?

— Однажды я пробовала, но ничего из этого не получилось (смеется). Мы работали в соавторстве с мужем, он был издателем и дальше 101-й страницы... мы не сдвинулись, не пошло. Был контракт с издательством «ЭКСМО» и пришлось вернуть аванс.

instagram.com / @epple.ymnaya

«Я перестала мечтать и стала жить сегодняшним днем»

— Как вы видите свое профессиональное будущее?

— Знаете, я перестала мечтать, фантазировать, планировать и наконец-то стала жить сегодняшним днем. Научилась радоваться тому, что вчера у меня был внук, а сегодня младший сын поехал с невестой в Ярославль, позавчера приходил мой старший сын и играл в футбол с друзьями.

Встречаюсь со своими подругами, получаю удовольствие от каждого дня и уже ничего не загадываю. Не происходит выгорания от слишком долгого ожидания исполнения желаний.

— Вы имеете ввиду ожидание новых ролей?

— У меня есть два новых антрепризных спектакля, в которых я так и не сыграла. Предложений новых ролей, новых проектов пока нет. Я живу на пенсию и честно скажу, что чувствую себя защищенной, впервые в жизни, государством. Размер пенсии небольшой, хватает ровно на жизнь. В принципе у меня есть дом, есть много каких-то бартерных историй, что-то я рекламирую. Я очень скромный человек и могу прожить на любые деньги, тем более при гарантированной пенсии.

— А вкладывать в себя, во внешность, которая — часть актерской профессии?

— На это есть бартерные истории. Просто раньше жизнь шла в другом ритме, режиме, темпе — у меня было по 15-20 перелетов в месяц. Первое время без работы, руки-ноги дрожали. Я не привыкла обходиться без адреналина, без постоянного выхода на сцену, гастрольных поездок, аплодисментов. И когда мы все оказались «прикованы» к дивану, к квартирам московским, признаюсь, тяжело перестраивалась.

В конце-концов я научилась получать удовольствие от того, что солнце встает и заходит, что могу больше времени проводить со своими любимыми и близкими людьми, детьми, внуками, друзьями. Простые вещи, череда рядовых событий, оказались самыми важными.

— Можно сформулировать, отчего это происходит?

— Это называется принятие, — принятие жизни и того, как она идет. Лет 15 назад я снималась с Мишей Ефремовым в одном сериале про подводников. Фильм назывался «Робинзон». Я пожаловалась: «Миша, меня так много снимали после «Бальзаковского возраста» и перестали снимать, что мне делать?». «Перестань хотеть, Жанна. Работа сама тебя найдет, а когда ты чего-то очень в жизни хочешь, работы или отношений, ты блокируешь это», — сказал мне Миша.

Я долго не могла понять, как это — перестать хотеть? Все равно что перестать наполняться кровью. Только сейчас буквально я поняла, что Миша имел ввиду тогда.

— А как же любовь?

— Определения любви у меня нет. Пожалуй, не знаю, что такое любовь. К детям — да, к мужчине — нет. Я ее не видела, любви. Страсть была и не одна, а вот любви нет.

instagram.com / @epple.ymnaya

Жанна Владимировна Эппле — заслуженная артистка РФ (2010). Родилась 15 июля 1964 года в Москве. В 1986 году окончила актерский факультет ГИТИС (руководитель курса В.П. Остальский). Дебютировала в кино, сыграв небольшую роль в картине «Алый камень» (1986). Играла в Театре Комедии (ныне — «Театр на Покровке») и Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского.

Вела программы в роли соведущей на российском телевидении «Вино-шоу-кур», «Клуб бывших жен» на телеканале ТНТ. В 2015 — ведущая медицинского ток-шоу «Нет запретных тем» на канале «Домашний» в паре с Сергеем Арсениным.

Снялась в картинах «Белые одежды», «Марш Турецкого», «Улицы разбитых фонарей», «Евлампия Романова» и других. Наибольшую известность получила после выхода сериала «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…». Актриса снималась в трех сезонах, с 2004-го по 2007-й год.