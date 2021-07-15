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Максим Шугалей прокомментировал вывод войск США из Афганистана
Общество
Максим Шугалей прокомментировал вывод войск США из Афганистана
Федеральное агентство новостей  / 

В связи с приближением даты окончательного вывода американского военного контингента из Афганистана (11 сентября 2021 года) страсти вокруг этой темы лишь накаляются. В том числе и в американских политических кругах. В разговоре с ФАН социолог, политконсультант, юрист, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прокомментировал вывод войск США из Афганистана.

Уже несколько видных консерваторов и представителей Республиканской партии США выступили с резкой критикой «слишком мягкой позиции» нынешнего американского президента Джо Байдена по афганскому вопросу. В свою очередь российский ученый видит в данной ситуации только пользу.  

«Вывод войск США из Афганистана — безусловно, положительное решение, я его считаю позитивным. Чем меньше присутствие США в какой-либо стране, тем больше порядок. Это демонстрируют и история, и практика. Там, откуда они уходят, наконец, наступает закон», — говорит собеседник ФАН.

Установится порядок: Максим Шугалей прокомментировал вывод войск США из Афганистана
Народные новости  / Руслан Тимербаев

Кроме того, Шугалей отмечает и состоятельность властей азиатского государства, их способность самостоятельно вести политику развития страны.    

«Восстановится именно тот порядок, который свойственен ценностям и традициям этого государства. Они умные люди, сами смогут устроить свою жизнь. Не надо никого учить жить», — добавил социолог.

Как это часто бывает у США, войска, не добившись официально озвученных целей, уходят, оставляя после себя совсем не добрую память: только военные базы в качестве наследия, а не школы и больницы, как когда-то оставляли выходящие из Афганистана советские войска.

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