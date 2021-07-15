Верховная рада Украины утвердила отставку Арсена Авакова. События дня

Российские истребители перехватили три бомбардировщика США 15 июля российские военные подняли в воздух две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 для сопровождения над акваторией Берингова моря стратегических бомбардировщиков ВВС США. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Сопроводив американских бомбардировщиков до госграницы нашей страны, российские истребители благополучно совершили посадку на аэродромах базирования. Отмечается, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В Национальном центре управления обороной напомнили: нарушения государственной границы Российской Федерации недопустимы.

В Германии после наводнения пропали без вести 60 человек wikipedia.org / Stefan Malsch/CC BY-SA 3.0 Шесть человек погибли и около 60 пропали без вести в результате наводнения на западе Германии. Власти объявили чрезвычайное положение. Напомним, в ночь с 14 на 15 июля в результате сильного и продолжительного дождя обрушилось шесть домов. В некоторых зданиях люди до сих пор ждут помощи. Подобраться к ним сложно, в связи с чем запланированы спасательные операции с воздуха.

Верховная рада утвердила отставку Арсена Авакова facebook.com / Слуга Народу Верховная рада Украины 15 июля утвердила отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Эту должность чиновник занимал с февраля 2014 года. Решение передать пост другому должностному лицу поддержал 291 депутат. Заседание окончилось бурными аплодисментами. Напомним, 14 июля у здания Верховной рады собрались пенсионеры, бывшие военные и работники МВД. Участники митинга требовали перерасчета пенсий.