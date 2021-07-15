Пекин, 15 июля. Гордость Королевского флота Великобритании — авианосец HMS Queen Elizabeth, вызывает лишь смех, заявили журналисты из Китая.

Лондон особенно гордится своим авианосцем HMS Queen Elizabeth («Королева Елизавета»), однако на деле этот корабль выглядит смешно, а не грозно, из-за многочисленных технических и прочих проблем, отметили авторы китайского портала Sohu в своей статье, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Они напомнили о множественных протечках, которые преследуют британский флагман, из-за чего над ним уже буквально смеются во всем мире.

Неприятности с кораблем произошли и во время похода в Форт Викторию, сразу же бросившего на себя тень из-за досадного случая, пишут аналитики. По их словам, ввиду технических неисправностей истребителю F-35B после вылета с HMS Queen Elizabeth пришлось садиться не на палубу авианосца, а на аэродром на испанском острове Ибица. Также эксперты напомнили и о попытке эсминца HMS Defender, сопровождавшего авианосец во время следования в Средиземное море, провернуть антироссийскую провокацию с вторжением в территориальные воды РФ вблизи Крыма, которая в итоге оказалась провальной.

Сам же британский авианосец в это время достиг Средиземноморья, где ВМФ России развернул военно-морские учения на фоне проходивших крупных маневров НАТО Sea Breeze — 2021 в акватории Черного моря. Авторы материала подчеркнули, что «дырявая королева» из Британии стала мишенью для гиперзвуковых ракет «Кинжал», так как россияне превратили HMS Queen Elizabeth в главную цель, на которой отрабатывались условные удары посредством подобных боеприпасов.

Проблемы, тем не менее, буквально преследуют британский корабль, отметили журналисты. Авторы материала напомнили и о вспышке COVID-19 на борту HMS Queen Elizabeth. Примечательно, что все заразившиеся матросы были привиты от коронавируса нового типа вакциной западного производства. Это говорит о низкой эффективности препарата, разработанного на Западе, добавили журналисты.

Ранее китайские аналитики указали на негативные последствия авантюры с эсминцем HMS Defender британского флота для репутации Лондона. По их словам, власти Великобритании хотели продемонстрировать военную мощь своих ВМС, а также свою решительность, но вместо этого потерпели полный крах и лишь опозорились.

Кроме того, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков рассказал, почему Западу не стоит замышлять новые антироссийские авантюры в Черном море, передает сайт 360tv.ru. По его словам, любой провокатор, который сунется в территориальные воды РФ, может «получить по носу».