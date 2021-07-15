Тулупова устроила Шепелеву сцену ревности из-за фото раздетой девушки

Москва, 15 июля. Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о ссоре со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой из-за откровенного фото с обнаженной девушкой.

Звезда ТВ показал в Stories на своей странице в Instagram снимок известного фотографа Юрия Трескова. На кадре запечатлена обнаженная девушка, которая стоит спиной к камере. Нежности кадру добавляет тюль, в которой укутана модель.

Многие подписчики подумали, что на фотографии Екатерина Тулупова. Но в следующей публикации Шепелев развеял предположения интернет-пользователей, объяснив, что это работа Трескова. Телеведущему очень нравятся работы фотографа, и он решил поделится с фанатами творчеством кумира.

Как оказалось, фотография раздетой девушки спровоцировала скандал в семье звезды. Тулупова устроила Шепелеву сцену ревности.

«Как-то опубликовал и ничего не объяснил. На предыдущей сторьке не Катя. А почему я так подробно пишу про фотографию с обнаженными девушками? А потому что получил от Кати. Типа она ребенка кормит, а я на девиц любуюсь. Каблук», — написал Шепелев, сопроводив снимок эмодзи в виде поцелуя.

Дмитрий Шепелев во второй раз стал отцом в конце марта. Его возлюбленная Екатерина Тулупова подарила ему сына. У телеведущего подрастает ребенок от предыдущих отношений с Жанной Фриске.