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Нагорный парк Барнаула примет участие в конкурсе от National Geographic Traveler
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Нагорный парк Барнаула примет участие в конкурсе от National Geographic Traveler
Общество
Нагорный парк Барнаула примет участие в конкурсе от National Geographic Traveler
Prt Scr youtube.com  /  Alex Fly

Барнаул, 15 июля. Журнал National Geographic в ходе конкурса «Сокровища России» выберет лучшие природные достопримечательности Алтайского края.

Алтайский край решил присоединиться к этому конкурсу. В номинации «Общественное пространство» участвуют набережная реки Обь и Нагорный парк Барнаула. Другими претендентами на призовые места являются Денисова пещера, подъем к скале Чертов палец и город-курорт Белокуриха.

Победитель будет выбран путем онлайн-голосования. Его задача заключается в популяризации новых туристических локаций России. Принять участие в голосовании можно до 10 октября, а окончательные итоги конкурса будут подведены уже в ноябре, сообщает интернет-издание «Алтайская правда».

Внутри Российской Федерации существует множество направлений, куда можно отправиться в путешествие. Самыми популярными маршрутами, куда жители России едут на отдых, помимо Кубани, являются Алтай, Камчатка, Дагестан и Карелия. Многие туристы путешествуют на Байкал, в Калининградскую область, на Кольский полуостров, в Северную Осетию, Архыз и Приэльбрусье.

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барнаул алтайский край природа national geographic
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