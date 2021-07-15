ФАС одобрила сделку по покупке «Магнитом» сети «Дикси»

Москва, 15 июля. Компания «Магнит» получила удовлетворительный ответ от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на ходатайство о получении согласия на покупку сети супермаркетов «Дикси».

ФАС также выдала предписание об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Дело в том, что в ряде районов объединенная компания заняла бы более 25% и 35% рынка, что запрещено действующим законодательством в отношении ретейла.

«Магнит» собирается купить свыше 2,6 тысячи магазинов «Дикси» и 39 торговых точек под брендом «Мегамарт». Согласно предварительной оценке, сумма сделки составит около 92,4 млрд рублей. «Магнит» намерен профинансировать сделку за счет собственных средств и неиспользованных кредитных линий.

Минпромторг РФ в мае 2021 года заявил об отсутствии признаков монополизации рынка в стране. Как отмечал глава ведомства Денис Мантуров, большие торговые сети занимают не более 25% от общего объема рынка.