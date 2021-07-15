ВОЗ ожидает новую волну пандемии коронавируса на Ближнем Востоке после Курбан-байрама

Всплеск заболеваемости COVID-19 в нескольких странах Ближнего Востока может иметь тяжелые последствия, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С каждым днем эпидемиологическая ситуация в этом регионе ухудшается все сильнее.

Risk of 'catastrophic' coronavirus surge in Middle East- WHO https://t.co/XQGLWGBP4C pic.twitter.com/7etKJbsBQI — Reuters (@Reuters) July 14, 2021

«ВОЗ обеспокоена тем, что нынешний всплеск заболеваемости коронавирусом может продолжиться в ближайшие недели и привести к катастрофическим последствиям», — говорится в заявлении ближневосточного бюро организации.

Новую вспышку заражений COVID-19 ожидают на фоне предстоящего празднования мусульманского праздника Курбан-байрам, который традиционно включает в себя религиозные и общественные собрания. Такого рода мероприятия могут повлечь за собой распространение инфекции.

Наиболее неблагоприятная обстановка сейчас складывается в Иране, Ираке и Тунисе. В скором времени ситуация может резко ухудшиться в Ливане и Марокко.

Risk of ‘catastrophic’ coronavirus surge in Middle East: WHO https://t.co/CHP8joWLPe — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 14, 2021

По словам представителей ВОЗ, всему виной несоблюдение медицинских протоколов гражданами, усталость от уже имеющихся ограничений, ведущая к «растущей самоуверенности населения», а также распространение новых мутаций вируса и низкие показатели вакцинации.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, за последние недели июня в Иране случаи заболевания увеличились почти вдвое, что вызывает серьезное беспокойство.

Препятствия в борьбе с COVID-19

При этом эффективность борьбы с коронавирусом в странах Ближнего Востока имеет прямую связь с экономической ситуацией в государствах и их доступом к вакцинам.

Так, например, Иран долгое время вообще не имел возможности приобрести лекарство в других странах из-за американских санкций, и получал его обходными путями, за счет благотворительных организаций и помощи со стороны других стран.

В то же время Саудовская Аравия, о которой в контексте «катастрофических последствий» ВОЗ сейчас не упоминала, с самого начала пандемии имела доступ к различным типам вакцин. Благодаря активной кампании королевства, сейчас уже 70% взрослого населения страны получили хотя бы один компонент препарата. Кроме того, там действуют строгие ограничения на посещение общественных мест без сертификатов о прививках или наличии антител, что помогает удерживать ситуацию под контролем.

#BREAKING: Saudi Health Ministry: More than 21 million doses of #coronavirus vaccines have been provided in the Kingdom https://t.co/PTTLP4EBQs pic.twitter.com/sHmKmPTQHs — Arab News (@arabnews) July 15, 2021

Схожей политики придерживаются ОАЭ, Израиль и другие государства Ближнего Востока, экономическое состояние которых позволяет предпринимать эффективные шаги по борьбе с пандемией коронавируса.

В то же время страны вроде Египта, бюджет которых во многом зависит от туристического потока, не всегда имеют возможность принять аналогичные меры. В период, требующий нового локдауна, они стараются держать границы открытыми и смягчать эпидемиологические ограничения.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Mosab Shawer, Xinhua

Ближневосточные проблемы сейчас, впрочем, касаются не только арабских стран. В настоящее время в Аденском заливе пребывает южнокорейский эсминец, находившийся в антипиратском патруле. На боевом корабле с командой в 300 человек выявили вспышку заражений коронавирусом. Для решения этой проблемы Сеул направил в регион медицинскую бригаду с аварийным комплектом оборудования, которая должна будет помочь военнослужащим справиться с заболеванием и вернуться к выполнению боевого дежурства.

На протяжении последних месяцев политика Сеула в борьбе с распространением инфекции была одной из наиболее эффективных в мире. Добиться хороших показателей удалось во многом благодаря массовым и своевременным тестированиям и строгому соблюдению медицинских протоколов (социальная дистанция, ношение масок и т.д.), а также за счет обеспечения граждан вакциной.

WHO: Risk of 'catastrophic' coronavirus surge in Middle East https://t.co/l6tKlK1XZu pic.twitter.com/Gxd5FrJZnl — Ottawa Citizen (@OttawaCitizen) July 15, 2021

Массовая вакцинация сейчас рассматривается во всем мире как единственно возможный вариант борьбы с пандемией, однако залогом успеха в этой политике могут стать лишь высокий охват населения и время — только так получится разорвать цепь заражения в обществе. Между тем обеспечение людей прививками — довольно длительный процесс, в ходе которого появляются новые штаммы, еще более заразные и опасные. На этом фоне важную роль играет общественная осознанность и соблюдение существующих медицинских протоколов.