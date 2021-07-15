Румыния приобрела российский газ по самым низким ценам в Европе

Брюссель, 15 июля. Согласно данным Еврокомиссии за первый квартал этого года, Румыния дешевле других европейских стран приобрела газ из России.

Румыния стала страной, которой удалось выгоднее остальных государств Европы приобрести отечественный природный газ. Об этом свидетельствуют данные статистики ЕК за I квартал года. Об этом пишет «Эксперт».

Примечательно, что ранее Румынии российский газ обходился гораздо дороже. Тем не менее, в начале этого года Бухарест покупал топливо всего за 13,5 евро/МВтч. Венгрия, например, платила за аналогичный объем 17,5 евро, а Болгария — 16,5 евро.

Для остальных рынков Европы стоимость газа из РФ также стала наиболее дешевой в поставках Румынии. Отмечается, что ценник ниже был зафиксирован только для экспорта газа из Азербайджана для потребителей в Болгарии.

Жители Болгарии недавно высказались на тему газового дефицита в европейском регионе. Они выдвинули свое предположение по виноватым в нехватке топлива.