Аддитивные технологии получают новый импульс развития в России

Москва, 15 июля. Российское правительство утвердило Стратегию развития аддитивных технологий.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении стратегического развития отрасли аддитивных технологий до 2030 года.

Согласно информации пресс-службы Минпромторга РФ, сектор внедрения технологий послойного наращивания и синтеза объектов несет в себе высокий потенциал с научной точки зрения. В течение десяти последних лет аддитивные технологии демонстрировали только позитивную динамику.

Объем отечественного рынка сегмента оценивался в прошлом году в 3,56 млрд рублей. Согласно концепции утвержденной Стратегии, российское производство аддитивных устройств и материалов должно вырасти, а его экспорт — увеличиться.

Научно-техническое развитие, модернизация материально-технической базы, а также создание новых стандартов должны помочь успешной реализации Стратегии.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров считает, что после активизации использования 3D-технологий в печати, рынок станет получать продукты в 3 раза быстрее. Вместе с этим, издержки производства и энергозатраты уменьшатся в 1,5 или 2 раза.

Глава Минпромторга ранее заявлял, что в индустриальной сфере стоит ввести обязательную вакцинацию от COVID-19, чтобы промышленность функционировала эффективно и бесперебойно.