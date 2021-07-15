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Курбан-Байрам в России в 2021 году: жертвоприношения, праздничная молитва и другие ритуалы
Общество
Курбан-Байрам в России в 2021 году: жертвоприношения, праздничная молитва и другие ритуалы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Второй год один из главных мусульманских праздников, Курбан-байрам, день благодарственной жертвы, состоится в России с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений. Это значит, что решение о возможности верующих собираться на коллективную молитву 20-22 июля принимается по согласованию с властями каждого региона.

В каких регионах местные власти позволят провести массовые мероприятия, а в каких запретят? Где верующие будут резать барашков и других жертвенных животных? Как долго будет длиться празднование и когда закончится? Возможно ли дистанционное жертвоприношение и молитва?

На эти и другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит глава мурманской региональной общественной организации «Татарское культурное общество» «Якташ» («Земляк») Раил Биккиняев

Эфир пройдет в четверг, 15 июля, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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ислам курбан-байрам
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