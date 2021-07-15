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«Техмаш» впервые представит неуправляемую авиационную ракету С-13Б на МАКС-2021
Армия
«Техмаш» впервые представит неуправляемую авиационную ракету С-13Б на МАКС-2021
rostec.ru  /  Rostec

Москва, 15 июля. Новая неуправляемая авиационная ракета С-13Б будет впервые представлена на авиасалоне МАКС-2021. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Техмаш».

Ракета С-13Б предназначена для поражения легкоуязвимой техники и военной техники в железобетонных укрытиях. Она способна пробить насквозь до шести метров грунта и один метр железобетона. Также авиационная ракета может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.

Кроме С-13Б, «Техмаш» представит на МАКС-2021 макеты новейшей тяжелой огнеметной системы «Тосочка» и системы дистанционного минирования «Земледелие».

На авиасалоне также будет представлен самолет Як-18Т с автомобильным двигателем АПД-500. Представители Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) провели наземные и воздушные испытания для подтверждения эффективной работы мотора.

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ракета техмаш МАКС-2021
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