Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 12:13
12:12
Происшествия
Злоумышленница возле подъезда украла у пожилой петербурженки более 50 тыс. рублей
12:11
Общество
МВД выступило за отмену обязательного техосмотра для легковых авто в России
12:10
Общество
Клещей с энцефалитом нашли в 13 районах Нижегородской области
12:09
Политика
«Талибан» предложил Афганистану перемирие в обмен на выдачу заключенных
12:09
Весь мир
В США выпустили боевой пистолет в виде детского конструктора Lego
12:06
Происшествия
Жестокое убийство пенсионеров на Кубани держит в страхе всю станицу
12:05
Армия
Sohu: «дырявая королева» из Британии стала мишенью для российских «Кинжалов»
12:02
Общество
Губернатор Самарской области отреагировал на скандал с проектом памятника Головкину
12:02
Шоу-бизнес
Тулупова устроила Шепелеву сцену ревности из-за фото раздетой девушки
12:00
Общество
Нагорный парк Барнаула примет участие в конкурсе от National Geographic Traveler
Все новости

Судебные приставы ищут певицу Пелагею из-за задолженности по налогам
Шоу-бизнес
Судебные приставы ищут певицу Пелагею из-за задолженности по налогам
Агентство городских новостей Москва

Москва, 15 июля. Знаменитая певица Пелагея попала в базу судебных приставов. Артистку разыскивают из-за задолженности по налогам.

Исполнительница по неизвестной причине задолжала государству сумму, которая, скорее всего, является для нее небольшой. Как указано на сайте Федеральной службы судебных приставов, Пелагея не уплатила налогов на 34 тысячи рублей.

Журнал Forbes оценивал состояние певицы в 1,7 миллиона долларов. Артистка получила неплохие гонорары за участие в шоу «Голос», кроме того, она зарабатывает на концертах.

Внимание прессы к Пелагее приковал ее развод с хоккеистом Иваном Телегиным. После официального расторжения брака между супругами начался процесс раздела имущества. СМИ писали, что певица якобы отсудила у бывшего мужа всю недвижимость, но адвокат Телегина опровергала это сообщение.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Судебные приставы ищут певицу Пелагею из-за задолженности по налогам
налоги пелагея певица
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru