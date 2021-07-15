Судебные приставы ищут певицу Пелагею из-за задолженности по налогам

Москва, 15 июля. Знаменитая певица Пелагея попала в базу судебных приставов. Артистку разыскивают из-за задолженности по налогам.

Исполнительница по неизвестной причине задолжала государству сумму, которая, скорее всего, является для нее небольшой. Как указано на сайте Федеральной службы судебных приставов, Пелагея не уплатила налогов на 34 тысячи рублей.

Журнал Forbes оценивал состояние певицы в 1,7 миллиона долларов. Артистка получила неплохие гонорары за участие в шоу «Голос», кроме того, она зарабатывает на концертах.

Внимание прессы к Пелагее приковал ее развод с хоккеистом Иваном Телегиным. После официального расторжения брака между супругами начался процесс раздела имущества. СМИ писали, что певица якобы отсудила у бывшего мужа всю недвижимость, но адвокат Телегина опровергала это сообщение.