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Губернатор Самарской области отреагировал на скандал с проектом памятника Головкину
Общество
Губернатор Самарской области отреагировал на скандал с проектом памятника Головкину
vk.com  /  Союз архитекторов России

Самара, 15 июля. Результаты голосования за лучший проект памятника Константину Головкину, пока аннулированы. Некоторое время назад победу в конкурсе присудили московскому скульптору Николаю Жукову, но его работа у многих вызвала недоумение.

Участники обсуждения в соцсетях предположили, что эскиз скульптор попросту переделал из какой-то фигурки балерины, «приделав» к ней голову знаменитого купца и мецената. В частности, в изваянии совершенно отчетливо видна женская оголенная нога.

«Видел картинку в интернете — и правда, выглядит как-то странно», — согласился с критиками проекта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По мнению главы региона, к фигуре Константина Головкина следует отнестись с большим уважением.

«Это не Деточкин, не Дядя Степа, не красноармеец Сухов, которым установили забавные скульптуры как литературным персонажам и героям кино. Константин Головкин — историческая личность, памятник ему должен воплощать истинный самарский характер», — заявил Дмитрий Азаров.

Один из инициаторов установки памятника депутат Госдумы Александр Хинштейн признался, что возникшая ситуация его удивила.

«Победителя конкурса выбирало не жюри, а именно народное голосование. Жюри лишь формализовало мнение людей (у меня лично был другой фаворит). Тем не менее готовы продлить народное голосование, чтобы каждый житель мог высказаться», — написал парламентарий на своей странице в соцсети.

Ранее ФАН рассказывал о вагоне, интерьеры которого посвящены разным ипостасям личности Константина Головкина. Это вагон ходит в составе фирменного поезда «Жигули».

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самара история скульптура
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