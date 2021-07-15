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Эксперт: Именитые тренеры после ухода Черчесова побоятся работать со сборной России
Спорт
Эксперт: Именитые тренеры после ухода Черчесова побоятся работать со сборной России
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Неудачное выступление российских футболистов — это проблемы в лимите, условиях игры, а также в структуре всего отечественного футбола. Таким мнением с ФАН поделился продюсер футбольного YouTube-проекта «Британский стиль с Александром Елагиным», спортивный журналист Виктор Ладненко.

Сборная России по футболу на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в своей группе и не вышла в плей-офф. Неделю назад главный тренер национальной команды Станислав Черчесов был отправлен в отставку.

Увольнение наставника, который еще на чемпионате мира в России в 2018 году был главным национальным героем — судя по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) его поддержали 46% опрошенных россиян — стало сенсацией.

Виктор Ладненко уверен, что такое кардинальное решение не приведет к переменам в российском футболе и к улучшению результатов национальной команды.

«После неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы очень многие требовали убрать Станислава Черчесова с поста главного тренера. Якобы Черчесов не умеет разговаривать и не умеет тренировать. Некоторые вообще называли его худшим тренером в истории нашей сборной. Не совсем разделяю это мнение, потому что все наставники, работавшие с российской командой, в конечном счете оказывались плохими», — сказал он.

Одним из кандидатов на пост главного тренера сейчас СМИ называют наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого, которому уже приходилось работать с российской командой. Об этом напомнил и эксперт.

«После Евро-2016 униженным и оплеванным уходил из сборной Леонид Слуцкий. В интервью Юрию Дудю Слуцкий честно признался, что наши игроки не обладают достаточным профессионализмом. Тогда в его адрес полилось много критики. Сейчас многие просят Слуцкого снова возглавить сборную, при этом прошло всего четыре года. Что-то кардинально поменялось?» — задается вопросом журналист.

Эксперт: Именитые тренеры после ухода Черчесова побояться работать со сборной России
Global Look Press  / Dmitry Golubovich/Russian Look

Эксперт отмечает, что из-за скандалов, происходивших с тренерами после поражений сборной, сотрудничать с российской командой захотят немногие.

«Вспомню еще Фабио Капелло, который вывел российскую сборную впервые за долгие годы на чемпионат мира. Сначала все радовались, ликовали и называли его героем. После плохого выступления на турнире с Фабио расторгли контракт. Не знаю, кто сможет работать с нашей сборной. Когда ты работаешь с командой России, понимаешь, что, как бы ты не выступил, потом после какой-то очередной неудачи тебя выставят виноватым. Это большая проблема. Работа со сборной — это удар по репутации любого тренера», — считает он.

По словам Ладненко, Российский футбольный союз (РФС) будет выбирать тренера из отечественных специалистов, а не из зарубежных.

«Если брать иностранного специалиста, то это опять же контракт на огромные деньги и под гарантии в случае преждевременного расторжения договора. Например, тот же Капелло высосал весь бюджет, но при этом последние месяцы работы ничем не занимался. Не думаю, что РФС снова готов пойти на это.

Леонид Слуцкий после того, что с ним в сборной уже было, также откажется от предложения возглавить команду. Все отечественные специалисты видели, как уходил Черчесов. Я думаю, проблема не в тренере, а в лимите, условиях игры и структуре всего российского футбола», — заключил эксперт.

Эксперт: Именитые тренеры после ухода Черчесова побояться работать со сборной России
Global Look Press  / Maksim Konstantinov

Ранее Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил изменить способ формирования национальной сборной по футболу и отбирать кандидатов в команду из непрофессиональных лиг по всей стране. Послание с соответствующим обращением парламентарий направил на имя министра спорта Олега Матыцина. Депутат отметил, что в среде российских болельщиков с завершением чемпионата Европы наблюдается «стойкое разочарование игрой» национальной сборной. 

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