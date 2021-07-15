Кондиционер в доме ― давно уже не роскошь, а необходимость. Высотные дома, постоянные стройки и большое количество автомобилей ― все это не позволяет открывать окна слишком уж часто. Вопреки распространенному мнению система охлаждения работает не только летом, когда на улице становится так жарко и душно, что остается лишь прятаться в помещении.

Кондиционер актуален и весной, особенно для людей, страдающих аллергией. Они не могут просто открыть окна для проветривания. В межсезонье, когда существенно холодает, а отопление пока не включили, кондиционер с функцией обогрева поможет сохранить комфортные температурные условия в помещении.

В офисах такое оборудование столь же необходимо: даже при больших площадях без хорошей системы кондиционирования сложно поддерживать комфортные условия. Офисные системы сложнее, мощнее и дороже тех, что устанавливаются в жилые помещения.

Словом, многофункциональная система кондиционирования просто необходима. Поэтому сегодня разберем, как выбрать сплит-систему домой или в квартиру. В конце статьи вас ждет рейтинг лучших сплит-систем по версии ФАН.

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Что такое сплит-система и как она работает

Сплит-система ― по сути синоним слова «кондиционер». Системой его называют потому, что он состоит из пары соединенных между собой блоков — внутреннего и внешнего.

Исходя из места установки, кондиционеры, а точнее их внутренние блоки, могут быть:

настенные

напольно-потолочные

колонные

кассетные

канальные

крышные

В любом случае сплит-система ― это внешний блок, в нем находится компрессор. Он сжимает хладагент, чаще всего фреон, а тот, нагреваясь и сжимаясь, отдает с помощью теплообменника тепло. Ставший жидким, фреон перемещается по теплоизолированным трубкам (трассам) в блок, находящийся внутри. Там он становится газообразным, испаряется и таким образом охлаждает воздух. При этом кондиционер может работать и на обогрев помещения. Такая функция в нем тоже предусмотрена.

Внешний блок устанавливают снаружи: на фасадной части здания, крыше или открытой террасе, словом, на улице.

Чем инверторные сплит-системы отличаются от неинверторных

Сплит-системы бывают двух видов — инверторные или постоянной производительности.

Сплит-система постоянной производительности или включена, или выключена. При работе такой кондиционер использует 100% мощности и регулировать ее не может. Чтобы держать постоянную температуру, система то включается, то выключается.

Более современная инверторная сплит-система способна изменять уровень мощности, таким образом затрачивает ровно то количество энергии, которое необходимо для сохранения заданной температуры. Представим, как работает кондиционер в разгар жаркого летнего дня ― на полную мощность. Ночью температура опускается, иногда довольно существенно. В особенности в регионах с континентальным климатом, где перепад температуры днем и ночью довольно большой. Соответственно, работа «на всю катушку» уже не нужна. Так вот, инверторная система сама снижает мощность до 30% и, минимально затрачивая электроэнергию, обеспечивает комфортный климат в комнате.

Федеральное агентство новостей /

Резюмируем преимущества инверторной сплит-системы:

современный кондиционер громче шелеста листьев и тише, чем шепот человека;

потребление электроэнергии минимально;

нет резких перепадов температуры: установка постоянно поддерживает выбранную температуру;

способность работать на обогрев при температуре на улице до -15°С (обычные кондиционеры обогревают не ниже -5°С).

Что важно знать перед покупкой инверторной сплит-системы

Прежде всего, необходимо продумать, где вы установите блоки: внутренний и внешний. Говорят, у одного кондиционера — два потенциальных покупателя: тот, кто устанавливает, и его сосед. Поэтому заранее решите и, в случае необходимости, договоритесь с соседями.

Не менее важно выбрать место для внутреннего блока. Поскольку классическая сплит-система предполагает комбинацию, когда на один блок снаружи приходится один блок внутри, устанавливать его нужно в комнате, где чаще всего собирается вся семья. Особенно если именно это помещение выходит на солнечную сторону.

Но в самой комнате нужно правильно размесить установку. Воздушный поток не должен быть направлен на людей, поэтому нельзя устанавливать кондиционер над кроватью, напротив места, где стоит диван или предусмотрено рабочее место.

Иногда кондиционер пытаются спрятать, чтобы его не было видно, и вешают над шкафом. Так тоже делать не стоит, пыль будет постоянно лететь в комнату. А вам придется ею дышать. Нельзя закрывать установку шторами и мебелью.

Оптимально, если внутренняя часть сплит-системы висит все-таки на видном месте (сейчас предложений на рынке много, можно выбрать наиболее подходящий дизайн). Он не закрыт никакой мебелью, к нему легко поставить стремянку или стул, чтобы протереть и поменять фильтр. При этом дети и домашние животные, если они у вас есть, не смогут дотянуться до установки.

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Дополнительные опции

Выбирая сплит-систему для дома или квартиры, не забудьте о приятных и полезных опциях, которые облегчат эксплуатацию кондиционера:

датчик движения позволит не направлять воздушный поток на людей; он же отключит установку, когда в помещении никого нет;

ночной режим позволит не отказываться от кондиционера даже в спальне: скорость работы уменьшается, прибор работает тише;

возможность осушения воздуха пригодится, если за окном держится дождливая погода; с ее помощью можно снизить влажность воздуха и избежать возникновения плесени;

функция предотвращения образования льда позволяет устанавливать и использовать прибор при низких температурах;

наличие в комплектации плазменных фильтров уменьшает количество пыли;

вентиляция или очистка воздуха ― возможность осушить и очистить воздух, не нагревая и не охлаждая его;

дистанционное управление: удобно выбирать и изменять параметры работы с помощью смартфона;

самоочистка: попадающая в установку пыль собирается в специально отведенный отсек;

с посторонними запахами активно борются угольные фильтры;

функция самодиагностики определит причину неполадки.

Классическая сплит-система VS мульти сплит-система

Что делать, если нужно охватить несколько помещений? Обойтись классической сплит-системой будет сложновато. Варианта здесь два: разместить несколько независимых сплит-систем или выбрать мульти сплит-систему.

Мульти сплит-система состоит из одного блока снаружи, к которому подключено сразу несколько (от двух до семи) внутренних. Это удобно, когда фасад не позволяет устанавливать несколько наружных блоков (нарушается эстетика здания, нет технической возможности, соседи против). Мульти сплит-система работает существенно тише, чем несколько работающих одновременно внешних блоков. Кроме того, наличие нескольких блоков позволяет установить в каждой комнате свой микроклимат. Минусы у такой системы тоже есть: при поломке внешнего блока «полетит» вся установка.

Лучшие инверторные сплит-системы для дома и квартиры: рейтинг ФАН

Electrolux EACS/I-09HSL/N3

market.yandex.ru / Prt Scr

Настенная инверторная сплит-система способна охватить помещение площадью до 25 кв. м. Работает на охлаждение и обогрев, в режиме вентиляции, осушения (в случае повышенной влажности), а также в ночном режиме. Уровень шума низкий, что позволяет установить оборудование в спальне и детской. Есть несколько уровней регулировки воздушного потока для оптимального охвата помещения, избегая прямого воздействия на людей в комнате. Таймер включения и выключения позволит подготовить помещение, установив в нем нужную температуру до прихода людей.

Средняя стоимость: 33 500 рублей.

Ballu BSLI-07HN1/EE/EU

market.yandex.ru / Prt Scr

Сплит-система для установки на стену — охватывает площадь до 23 кв. м. Дезодорирующий фильтр в комплектации убирает неприятные запахи. Установка очищает себя сама, облегчая эксплуатацию. Режим обогрева возможен при температуре снаружи до –10°С. При сбое установка самостоятельно делает перезапуск.

Средняя стоимость: 27 990 рублей.

LG TC09GQR

market.yandex.ru / Prt Scr

Настенная сплит-система высочайшего класса энергопотребления. Управляется как пультом дистанционного управления, так и со смартфона. В комплектацию входит антибактериальный фильтр, очищающий воздух. Функции самостоятельной очистки и диагностики упрощают эксплуатацию устройства.

Средняя стоимость: 40 700 рублей.

Zanussi ZACS/I-09HS/N1

market.yandex.ru / Prt Scr

Настенная система кондиционирования с инверторным управлением. Предусмотрены все необходимые режимы, в том числе вентиляция, осушение и ночной режим. Система, препятствующая образованию льда, позволяет обогревать воздух внутри при температуре снаружи до –15°С. Несколько вариантов регулировки скорости и направления воздушного потока позволяют выбрать оптимальный климат для удобства всех членов семьи.

Средняя стоимость: 32 800 рублей.

Hisense AS-11UR4SYDDB1G

market.yandex.ru / Prt Scr

Настенная сплит-система с инверторным управлением и фильтрами тонкой очистки. Таймер включения и выключения позволяет подготовить помещение, заранее создав в нем комфортную температуру. Режим осушение подойдет для борьбы с влажностью и предотвратит образование плесени. Ночной режим создаст оптимальный климат в спальне или детской.

Средняя стоимость: 41 600 рублей.

Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S

market.yandex.ru / Prt Scr

Инверторная сплит-система для дома и квартиры от известного японского производителя. Стандартные режимы охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения создадут идеальный климат в помещении. Отсутствие шума в ночном режиме обеспечат идеальную температуру в вашей спальне и не помешают сну.

Средняя стоимость: 34 500 рублей.

Toshiba RAS-07BKV-EE-N* / RAS-07BAV-EE-N*

market.yandex.ru / Prt Scr

Настенная инверторная система кондиционирования может обработать комнату до 20 кв. м. Уровень шума — один из самых низких. Зимний комплект и функция против образования льда позволяют эффективно обогревать воздух в квартире в зимний сезон при температуре снаружи до –15°С. Всевозможные регулировки обеспечат оптимальное распределение потока воздуха для комфортного пребывания людей в помещении.

Средняя стоимость: 36 990 рублей.