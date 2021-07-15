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Украина получила первый турецкий БПЛА Bayraktar TB2

  /   Обновлено: 15 июля 2021 11:49
Армия
Украина получила первый турецкий БПЛА Bayraktar TB2
baykardefence.com  /  BAYKAR

Киев, 15 июля. Первый беспилотный ударный комплекс Bayraktar TB2 был доставлен на Украину. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Таран.

По его словам, в данный момент на месте базирования проводятся завершающие приемочные испытания. Таран сообщил, что после этого беспилотный летательный аппарат будет передан в Военно-морские силы Украины.

Глава украинского минобороны похвалил турецкий беспилотник, подчеркнув, что с его помощью Киев сможет «вести эффективное наблюдение за побережьем и акваториями Черного и Азовского морей».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в Турции был заложен новый корвет, который в 2023 году поступит на вооружение ВМС страны.

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