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Курбан-байрам и День конституции Дагестана пройдут без массовых гуляний
Общество
Курбан-байрам и День конституции Дагестана пройдут без массовых гуляний
wikipedia.org  /  Шамиль Магомедов / CC BY-SA 2.0

Махачкала, 15 июля. Власти Дагестана не будут организовывать массовых праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню конституции республики 26 июля. Такое решение принято врио главы региона Сергеем Меликовым в качестве меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В ходе совещания с руководителями муниципалитетов и органов исполнительной власти республики Меликов сообщил, что в ближайшее время дагестанцев ожидают выходные дни по случаю празднования мусульманского праздника Курбан-байрам и Дня конституции Дагестана. Глава региона заявил, что в эти дни, так же как и в остальные, должны соблюдаться все меры, направленные на недопущение дальнейшего обострения эпидемиологической ситуации.

«Все эти праздники — и 19, и 20, и 25, и 26 июля должны проводиться с теми ограничениями, которые определил Роспотребнадзор. Поэтому никаких массовых мероприятий мы проводить не будем», — сказал Меликов.

Ранее ФАН сообщал, что ближайшая суббота, 17 июля, объявлена властями Дагестана рабочим днем. При этом жители республики в честь праздника Курбан-байрам будут отдыхать три последующих дня.

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россия курбан-байрам дагестан день конституции коронавирус covid-19
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