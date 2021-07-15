Курбан-байрам и День конституции Дагестана пройдут без массовых гуляний

Махачкала, 15 июля. Власти Дагестана не будут организовывать массовых праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню конституции республики 26 июля. Такое решение принято врио главы региона Сергеем Меликовым в качестве меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В ходе совещания с руководителями муниципалитетов и органов исполнительной власти республики Меликов сообщил, что в ближайшее время дагестанцев ожидают выходные дни по случаю празднования мусульманского праздника Курбан-байрам и Дня конституции Дагестана. Глава региона заявил, что в эти дни, так же как и в остальные, должны соблюдаться все меры, направленные на недопущение дальнейшего обострения эпидемиологической ситуации.

«Все эти праздники — и 19, и 20, и 25, и 26 июля должны проводиться с теми ограничениями, которые определил Роспотребнадзор. Поэтому никаких массовых мероприятий мы проводить не будем», — сказал Меликов.

Ранее ФАН сообщал, что ближайшая суббота, 17 июля, объявлена властями Дагестана рабочим днем. При этом жители республики в честь праздника Курбан-байрам будут отдыхать три последующих дня.