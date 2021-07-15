Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 12:13
12:12
Происшествия
Злоумышленница возле подъезда украла у пожилой петербурженки более 50 тыс. рублей
12:11
Общество
МВД выступило за отмену обязательного техосмотра для легковых авто в России
12:10
Общество
Клещей с энцефалитом нашли в 13 районах Нижегородской области
12:09
Политика
«Талибан» предложил Афганистану перемирие в обмен на выдачу заключенных
12:09
Весь мир
В США выпустили боевой пистолет в виде детского конструктора Lego
12:06
Происшествия
Жестокое убийство пенсионеров на Кубани держит в страхе всю станицу
12:05
Армия
Sohu: «дырявая королева» из Британии стала мишенью для российских «Кинжалов»
12:02
Общество
Губернатор Самарской области отреагировал на скандал с проектом памятника Головкину
12:02
Шоу-бизнес
Тулупова устроила Шепелеву сцену ревности из-за фото раздетой девушки
12:00
Общество
Нагорный парк Барнаула примет участие в конкурсе от National Geographic Traveler
Все новости

Президент Кубы сообщил о пострадавших во время протестов в стране

  /   Обновлено: 15 июля 2021 11:43
Происшествия
Президент Кубы сообщил о пострадавших во время протестов в стране
Федеральное агентство новостей

Гавана, 15 июля. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о множестве раненых в ходе акций. Участники беспорядков «продвигают ненависть» и призывают к «линчеванию защитников революции», отметил он.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что среди вышедших в защиту правительства много пострадавших. Их закидывали камнями, есть погибший.

Глава страны ранее призвал сторонников власти выходить на улицы для «предотвращения провокаций» против государства. Кубу охватили протесты 11 июля. Тысячи жителей страны вышли с требованием решить социальные проблемы и провести свободные выборы.

Губернатор Флориды предложил США предоставить жителям Кубы доступ в интернет на фоне протестов, сообщал сайт 360tv.ru. Власти Кубы отключили Сеть в стране, чтобы справиться с беспорядками.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Президент Кубы сообщил о пострадавших во время протестов в стране
президент беспорядки куба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru