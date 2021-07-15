Президент Кубы сообщил о пострадавших во время протестов в стране

Гавана, 15 июля. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о множестве раненых в ходе акций. Участники беспорядков «продвигают ненависть» и призывают к «линчеванию защитников революции», отметил он.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что среди вышедших в защиту правительства много пострадавших. Их закидывали камнями, есть погибший.

Глава страны ранее призвал сторонников власти выходить на улицы для «предотвращения провокаций» против государства. Кубу охватили протесты 11 июля. Тысячи жителей страны вышли с требованием решить социальные проблемы и провести свободные выборы.

Губернатор Флориды предложил США предоставить жителям Кубы доступ в интернет на фоне протестов, сообщал сайт 360tv.ru. Власти Кубы отключили Сеть в стране, чтобы справиться с беспорядками.