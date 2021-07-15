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Семью с 16 сибирскими хаски спасли из затопленного дома в Краснодарском крае
Общество
Семью с 16 сибирскими хаски спасли из затопленного дома в Краснодарском крае

В поселке Джубга в Краснодарском крае спасатели спасли 16 собак породы сибирский хаски во время наводнения из затопленного дома. Но не все прошло бы так гладко, если бы не героизм семейной пары, которая решила остаться с питомцами во время буйства стихии.

Беременная Марина Самойлова и ее муж во время дождя решили не уезжать из дома, а остаться вместе с животными. Супруги просидели на крыше всю ночь в заблокированном доме. Под утро их нашли спасатели и эвакуировали вместе с животными.

«Не ожидали, на самом деле, что до такой высоты поднимется вода. <...> Собачек у нас 16. Пооткрывали вольеры, на всякий случай, всех завели. Вода начала подниматься высоко, то есть, рассаживали уже по подоконникам, куда возможно. Скидывали технику, вплоть до того, чтобы посадить собаку», — поделилась Марина.

16 собак семья приютила больными или ранеными, некоторых из них были брошены своими хозяевами.

 

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