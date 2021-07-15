Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 12:13
12:12
Происшествия
Злоумышленница возле подъезда украла у пожилой петербурженки более 50 тыс. рублей
12:11
Общество
МВД выступило за отмену обязательного техосмотра для легковых авто в России
12:10
Общество
Клещей с энцефалитом нашли в 13 районах Нижегородской области
12:09
Политика
«Талибан» предложил Афганистану перемирие в обмен на выдачу заключенных
12:09
Весь мир
В США выпустили боевой пистолет в виде детского конструктора Lego
12:06
Происшествия
Жестокое убийство пенсионеров на Кубани держит в страхе всю станицу
12:05
Армия
Sohu: «дырявая королева» из Британии стала мишенью для российских «Кинжалов»
12:02
Общество
Губернатор Самарской области отреагировал на скандал с проектом памятника Головкину
12:02
Шоу-бизнес
Тулупова устроила Шепелеву сцену ревности из-за фото раздетой девушки
12:00
Общество
Нагорный парк Барнаула примет участие в конкурсе от National Geographic Traveler
Все новости

«Россия» начнет полеты на отечественных МС-21 летом 2022 года

  /   Обновлено: 15 июля 2021 11:40
Общество
«Россия» начнет полеты на отечественных МС-21 летом 2022 года
пресс-служба авиакомпании «Россия»

Москва, 15 июля. Подготовка к эксплуатации нового отечественного самолета МС-21 запущена авиакомпанией «Россия».

Специалисты рассчитывают, что борт начнет использоваться летом 2022 года при отсутствии технических замечаний.

«Как заверяют представители компании-производителя, техническая готовность первого самолета для начала приемки во флот «России» обозначена весной 2022 года», — сказано в сообщении перевозчика.

Авиарейсы по зарубежным направлениям с 24 июля возобновляется еще из трех городов России. Решение приняли в оперштабе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Россия» начнет полеты на отечественных МС-21 летом 2022 года
россия самолеты мс 21
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru