«Россия» начнет полеты на отечественных МС-21 летом 2022 года

Москва, 15 июля. Подготовка к эксплуатации нового отечественного самолета МС-21 запущена авиакомпанией «Россия».

Специалисты рассчитывают, что борт начнет использоваться летом 2022 года при отсутствии технических замечаний.

«Как заверяют представители компании-производителя, техническая готовность первого самолета для начала приемки во флот «России» обозначена весной 2022 года», — сказано в сообщении перевозчика.

Авиарейсы по зарубежным направлениям с 24 июля возобновляется еще из трех городов России. Решение приняли в оперштабе.