В США ищут скрытые смыслы в анонсе нового российского истребителя от Ростеха

Вашингтон, 15 июля. Ростех готов продемонстрировать миру новый одномоторный истребитель и выпустил по этому поводу ролик с анонсом, над скрытым смыслом которого теперь бьются американские эксперты.

Госкорпорация «Ростех» похвасталась новинкой, выпустив по этому поводу тридцатисекундный ролик, опубликованный на официальном YouTube-канале компании. На него обратили внимание не только отечественные военные эксперты, но и американские обозреватели. В их числе оказался и автор издания The National Interest Марк Эпископос, он остался заинтригован из-за чрезмерных шахматных отсылок в ролике. «ПолитРоссия» предоставила пересказ его публикации.

В NI отметили, что в рекламе Ростеха, помимо темы шахмат, промелькнули армии Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Вьетнама и Аргентины. Примечательно, что все четыре страны ведут переговоры с Россией по поводу закупки у нее вооружений, так что не исключено, что новый одномоторный самолет будет предназначен для экспорта. Кроме того, в рекламе неоднократно промелькнул черный конь. В NI сочли, что появление «темной лошадки» в анонсе было неслучайно и были раздосадованы тем, что заявление представителей Ростеха было слишком расплывчатым. Однако в России указали, что темная лошадка станет принципиально новым словом в авиации.

По мнению Эпископоса, шахматный мотив в ролике был довольно неоднозначен, поскольку может указывать как на название самолета, так и общей стратегии, при помощи которой Россия намерена обставить США на международном рынке вооружений. Однако ломать голову экспертам осталось уже недолго: новинка будет показана на авиасалоне МАКС-2021, который стартует уже 20 июля.

Ранее в NI заключили, что российский одномоторный самолет может составить конкуренцию американскому истребителю пятого поколения F-35, после того как изучили информацию о новинке от Ростеха из открытых источников.

В июне сайт 360tv.ru указал, что другое детище российских разработчиков — танк Т-90, уже добился успехов на международном рынке вооружений и стал самым коммерчески успешным на фоне иностранных аналогов.