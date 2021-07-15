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США намерены разблокировать часть зарубежных активов Ирана
Весь мир
США намерены разблокировать часть зарубежных активов Ирана
Федеральное агентство новостей  / 

Вашингтон, 15 июля. США намерены разморозить часть заблокированных активов Ирана в Японии и Южной Корее.

При этом Исламская Республика не сможет вывести средства из этих стран, однако получит возможность рассчитываться за импорт разрешенных товаров и услуг с местными компаниями.

Выступая с этим предложением в Конгрессе, представитель Государственного департамента Соединенных Штатов подчеркнул, что указанные действия не противоречат санкционной политике Вашингтона в отношении Ирана.

Это разрешение, подписанное государственным секретарем США Энтони Блинкеном, будет действовать в течение 90 дней, чтобы позволить Японии и Южной Корее завершить часть уже заключенных сделок с Исламской Республикой.

В настоящее время южнокорейские компании пытаются получить возможность использовать замороженные активы для поставки Ирану медицинских препаратов и оборудования, доставленных из Швейцарии.

Сеул имеет перед Тегераном задолженность в размере около 6 млрд долларов за поставки сырой нефти. В 2018 году, когда США в одностороннем порядке вышли из «ядерной сделки» и наложили на Иран жесткие санкции, Южная Корея приняла их к исполнению и заморозила указанную сумму в своих банках. Тегеран настаивал на возвращении средств, так как продажа нефти была осуществлена еще до вступления в силу ограничений. Однако южнокорейские власти заявляли, что разморозка активов возможна лишь с разрешения Соединенных Штатов.

США намерены разблокировать часть зарубежных активов Ирана
Федеральное агентство новостей  / 

 

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