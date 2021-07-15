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Мощный пожар охватил окрестности ЛАЭС
Происшествия
Мощный пожар охватил окрестности ЛАЭС
vk.com  /  Чайковский пожарный

Сосновый Бор, 15 июля. Крупный пожар охватил две тысячи квадратных метров лесополосы возле ЛАЭС в Сосновом Бору Ленинградской области. Возгорание началось накануне вечером.

Два расчета пожарно-спасательной части выехали к коттеджному поселку Смолокурка. В тушении лесного пожара задействовано восемь сотрудников МЧС.

По словам жителей Соснового Бора, они не могли уснуть всю ночь из-за дыма от горящих торфяников. Они отметили, что запах гари «пропитал насквозь» многие квартиры города, после чего стало трудно дышать.

Ранее 20 человек было эвакуировано из санатория под Новосибирском из-за пожара в душевой. Персонал самостоятельно потушил возгорание.

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