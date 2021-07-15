Политолог Захаров рассказал, как Литва обогащается за счет евроатлантических амбиций Киева

Москва, 15 июля. Власти Литвы используют евроатлантические амбиции Киева для решения собственных экономических проблем. Об этом заявил ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров.

По его словам, Литва пытается предстать в образе главного друга Украины, напоминая при каждом удобном случае о стремлении Киева стать членом Североатлантического альянса. Официально свою позицию Вильнюс объясняет необходимостью укрепить восточный фланг НАТО. Однако в действительности у Литвы и Украины нет общих интересов, а между странами накопилось огромное количество взаимных претензий, передает BaltNews.

Захаров отметил, что Литва использует Украину и миф о «российской угрозе», чтобы получать дотации и финансовую помощь от НАТО. Кроме того, Вильнюс рассчитывает заработать на поставках Украине старых советских боеприпасов.

«Киев — это лишь карта, которую руководство Литвы разыгрывает внутри Североатлантического альянса, чтобы увеличить свой политический вес», — пояснил эксперт.

Украине не стоит полагаться на Литву, как на близкого партнера или друга. Никаких серьезных перспектив в сотрудничестве этих двух стран не предвидится, так как Вильнюс использует евроатлантические амбиции Киева для собственного обогащения.

Ранее стало известно, что США, Украина, Литва и Польша проведут учения, в ходе которых отработают приемы нападения на Россию. Очередные маневры с участием американских, польских, украинских и литовских вооруженных сил будут проходить на территории Украины с 17 по 30 июля.