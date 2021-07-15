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Политолог Захаров рассказал, как Литва обогащается за счет евроатлантических амбиций Киева
Армия
Политолог Захаров рассказал, как Литва обогащается за счет евроатлантических амбиций Киева
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 15 июля. Власти Литвы используют евроатлантические амбиции Киева для решения собственных экономических проблем. Об этом заявил ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров.

По его словам, Литва пытается предстать в образе главного друга Украины, напоминая при каждом удобном случае о стремлении Киева стать членом Североатлантического альянса. Официально свою позицию Вильнюс объясняет необходимостью укрепить восточный фланг НАТО. Однако в действительности у Литвы и Украины нет общих интересов, а между странами накопилось огромное количество взаимных претензий, передает BaltNews.

Захаров отметил, что Литва использует Украину и миф о «российской угрозе», чтобы получать дотации и финансовую помощь от НАТО. Кроме того, Вильнюс рассчитывает заработать на поставках Украине старых советских боеприпасов.

«Киев — это лишь карта, которую руководство Литвы разыгрывает внутри Североатлантического альянса, чтобы увеличить свой политический вес», — пояснил эксперт.

Украине не стоит полагаться на Литву, как на близкого партнера или друга. Никаких серьезных перспектив в сотрудничестве этих двух стран не предвидится, так как Вильнюс использует евроатлантические амбиции Киева для собственного обогащения.

Ранее стало известно, что США, Украина, Литва и Польша проведут учения, в ходе которых отработают приемы нападения на Россию. Очередные маневры с участием американских, польских, украинских и литовских вооруженных сил будут проходить на территории Украины с 17 по 30 июля.

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Все новости / Армия / Политолог Захаров рассказал, как Литва обогащается за счет евроатлантических амбиций Киева
украина нато литва
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