Открыв для себя ценность гидролатов, редкая красавица захочет от них отказаться. Цветочная вода и для кожи полезна, и универсальна, и совершенно безопасна. Вместо тоника взбодрит и освежит кожу, вместо термальной воды увлажнит. А плюс ко всему еще и полезными веществами насытит. Чудо, а не средство!

Но если ценник на гидролаты от бьюти-брендов смущает, это не повод исключать косметологический продукт из повседневного ухода. Он исключительно хорош тем, что приготовить его можно и своими руками.

Как сделать гидролат в домашних условиях? Из чего его приготовить? Как хранить и использовать, чтобы получить максимум пользы? Отвечаем на эти вопросы в обзоре ФАН.

Техника приготовления гидролатов

На производствах гидролаты получают путем дистилляции: через сырьевую массу, составленную из эфиромасличных растений, пропускают пар. Этот пар насыщается летучими соединениями и растворимыми биологически активными веществами из растений, после чего конденсирует и превращается в воду. В этой воде ценные биоактивные добавки сохраняются, в зависимости от вида используемого сырья, от 6 до 12 месяцев.

Факт. Со временем гидролаты становятся более активными. У них есть период «созревания», который занимает три-четыре недели. За это время цветочная вода набирает силу, после чего ее свойства не меняются до года. Затем начинается период деградации, когда биоактивные вещества распадаются и теряют пользу.

В процессе дистилляции пар насыщается лишь растворимыми соединениями, тогда как масла остаются в сырьевой массе. Они слишком тяжелые, чтобы подвергаться воздействию пара, поэтому в готовом продукте масел нет. Благодаря этому гидролаты не создают на поверхности кожи пленку и могут применяться для ухода за лицом и волосами даже при жирной коже и склонности к себорее. У них нет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости и аллергии.

Федеральное агентство новостей /

Рецепты приготовления гидролатов

Готовят составы из лекарственных, эфиромасличных растений и цветов, поэтому выбор гидролатов на рынке огромен. Но особенность каждого средства в том, что в его составе использован только один компонент. Гидролат — это «аскетичный» косметический продукт, такой подход производители косметики не нарушают осознанно.

Комбинация биоактивных компонентов каждого растения уникальна. При этом смешение ингредиентов может связывать отдельные компоненты, что снижает ценность готового продукта. Понимание, из какого именно растения изготовлен гидролат, позволяет точно прогнозировать его действие, а значит, и рекомендовать для ухода или решения конкретной проблемы.

Вот несколько проблем, с которыми помогают справляться эти бьюти-средства.

Избыточная жирность кожи . Снижают активность работы сальных желез цветочные воды из мелиссы, мяты, крапивы, шалфея. Подавляют развитие патогенной микрофлоры при склонности к акне составы на основе сосны, розмарина, полыни.

. Снижают активность работы сальных желез цветочные воды из мелиссы, мяты, крапивы, шалфея. Подавляют развитие патогенной микрофлоры при склонности к акне составы на основе сосны, розмарина, полыни. Склонность к сухости . Для насыщения влагой и предупреждения ее испарения в течение дня можно освежать лицо гидролатом с классическим цветочным составом. Например, из лепестков розы, василька или жасмина. Подойдут также лаванда и ромашка, последняя обладает еще и противовоспалительным эффектом.

. Для насыщения влагой и предупреждения ее испарения в течение дня можно освежать лицо гидролатом с классическим цветочным составом. Например, из лепестков розы, василька или жасмина. Подойдут также лаванда и ромашка, последняя обладает еще и противовоспалительным эффектом. Повышенная чувствительность . Справиться с реактивностью кожи и ее покраснением в ответ на малейшее изменение окружающих условий помогают составы из ромашки, розы, плюща, жасмина.

. Справиться с реактивностью кожи и ее покраснением в ответ на малейшее изменение окружающих условий помогают составы из ромашки, розы, плюща, жасмина. Жирность в Т-зоне . Характерна для комбинированной кожи, которая не требует использования подсушивающих или противовоспалительных средств, но нуждается в коррекции работы сальных желез на самом активном участке. В этом помогут средства из лаванды, календулы и зеленого чая, а также шалфея, петрушки и ромашки.

. Характерна для комбинированной кожи, которая не требует использования подсушивающих или противовоспалительных средств, но нуждается в коррекции работы сальных желез на самом активном участке. В этом помогут средства из лаванды, календулы и зеленого чая, а также шалфея, петрушки и ромашки. Старение кожи. Конечно, никакие косметологические средства не повернут время вспять, но гидролат станет надежным помощником в насыщении эпидермиса ценными веществами, его питании и поддержании хорошего тонуса. Для этого стоит использовать состав на основе розы, женьшеня, мелиссы, лаванды.

Некоторые растения обладают комплексным воздействием на кожу, поэтому их можно сочетать в уходе при различных проблемах. Например, ромашка хороша и для сухого эпидермиса, и для чувствительного, склонного к раздражению, и проблемного, склонного к воспалению. А составы на основе мяты и мелиссы отлично освежают и становятся «палочкой-выручалочкой» летом, когда ощущение сухости лица может побеспокоить даже обладательниц жирной кожи.

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Как сделать гидролат своими руками в домашних условиях

Если использовать средство в повседневном уходе, расходуется оно быстро, а при стоимости в 300-500 рублей за флакон совсем не кажется экономичным. Но его можно сделать в домашних условиях, потратившись лишь на растительное сырье. Независимо от его вида, техника приготовления будет одинаковой.

Выбор сырья

Определитесь, из какого растения будете готовить гидролат. Учитывайте тип кожи и эффект, который хотите получить от средства: увлажнение, матирование, уменьшение раздражения или воспаления.

Совет. Используйте максимально свежее доступное вам сырье. При хранении цветов, стеблей и листьев биологически активные вещества в них разрушаются. Поэтому нет смысла покупать сухой лист мяты или высушенные цветы ромашки в аптеке. Идеальный период приготовления гидролатов — с весны до осени, когда молодые растения можно найти в саду, огороде или на рынке.

Подготовка сырья

Его необходимо тщательно промыть и очистить. У цветочных растений — например, розы, ромашки, календулы — используются только бутоны. У лиственных — мяты, мелиссы, петрушки — можно применять и листья, и стебли.

Не обдавайте массу кипятком и тем более не замачивайте ее предварительно в воде — это снижает концентрацию ценных компонентов в сырье.

Подготовка посуды

Для приготовления не требуется дистиллятор — подойдут обычная кастрюля с крышкой и сито. Их необходимо тщательно промыть. Также понадобится емкость для сбора дистиллята. Удобно использовать для этого пиалу для чая или супницу: такая емкость низкая и широкая, она позволит собрать весь конденсат до последней капли.

Подготовка к дистилляции

В кастрюлю налейте 500 мл очищенной или питьевой воды. Поставьте внутрь сито, заполните его растительным сырьем. В середине сита сделайте выемку, куда установите пиалу для сбора гидролата. Накройте кастрюлю крышкой ручкой вниз: на этой ручке будут собираться капли конденсата, которые потом будут капать в емкость для сбора цветочной воды.

Совет. Важно не допустить выхода пара из кастрюли в период дистилляции, поэтому края крышки по окружности нужно прижать фольгой.

Получение гидролата

Поставьте емкость с растительным сырьем на самый маленький огонек и доведите до кипения. Убедитесь, что пар не выходит из кастрюли, и продолжайте томить массу. Для извлечения ценных веществ из растительного сырья достаточно полутора-двух часов. После этого огонь можно выключить и оставить массу на плите остывать. В это время пар продолжит конденсировать и превращаться в полезную цветочную воду.

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Сбор и хранение жидкости

Аккуратно откройте крышку и достаньте пиалу. Она будет наполнена на половину или две трети. Дайте емкости остыть, а потом осторожно перелейте жидкость во флакон из темного стекла. Это необходимо, чтобы ценные компоненты состава не разрушались.

Поставьте гидролат в темное место на три-четыре недели: за это время его состав стабилизируется. Жидкость может изменить цвет, запах и из прозрачной стать слабоокрашенной. Это нормальный процесс созревания цветочной воды. Нормально также появление в ней пленок или «хлопьев». Это не говорит о том, что жидкость испортилась, а лишь о том, что вещества в ее составе продолжают «самоорганизацию».

Через три-четыре недели средство можно использовать, но хранить теперь его нужно в холодильнике. Благодаря холоду биоактивные компоненты дольше сохранят свои полезные свойства.

Применение гидролата

Использовать его можно для ухода за кожей лица, головы. В уходовых процедурах за лицом жидкость распыляют на кожу из пульверизатора, в этом случае она заменяет тоник. Также ее можно наносить на ватный диск и применять для очищения в вечернем уходе.

Для борьбы с выпадением волос, улучшения питания эпидермиса головы средство распыляют на корни волос и выполняют легкий массаж. Использовать его можно ежедневно или после мытья головы, не переживая о том, что корни быстро станут жирными, так как масел гидролат не содержит. Местное применение полезно при укусах насекомых, для заживления порезов, ранок, ожогов.

При этом важно помнить, что универсальных составов не существует. Для решения каждой проблемы нужно использовать гидролат из определенного сырья.