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Стоимость предложения на IPO ЕМС составила 12,5 доллара за одну расписку
Экономика
Стоимость предложения на IPO ЕМС составила 12,5 доллара за одну расписку
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 15 июля. Цена предложения в рамках IPO Unites Medical Group CY, владеющей в РФ сетью клиник «Европейский медицинский центр» составляет 12,5 доллара за глобальную депозитарную расписку.

Известно, что компания планирует разместить до 40 млн GDR. В общей сложности в рамках IPO ей удалось привлечь около 500 млн долларов.

Как сообщили в компании, с учетом указанной цены предложения рыночная капитализация на момент начала торгов на Московской бирже составила около 1,125 млрд долларов, или примерно 83,389 млрд рублей. Условные торги расписками начинаются 15 июля, а безусловные — 19 июля.

ЕМС сообщила о намерении провести листинг 28 июня 2021 года. При этом сама United Medical Group CY не собирается продавать GDR, поэтому привлеченные в рамках IPO средства она не получит.

Российские бизнесмены ранее заявили о готовности к новым коронавирусным ограничениям. Около трети предпринимателей считают, что смогли бы проработать без потерь в условиях ограничений несколько месяцев.

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компании IPO емс
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