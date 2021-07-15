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Погибшая героиня «Декстера» вернется в новый сезон сериала

  /   Обновлено: 15 июля 2021 11:20
Общество
Погибшая героиня «Декстера» вернется в новый сезон сериала
Global Look Press  /  Frederic Kern/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 15 июля. Актриса Дженнифер Карпентер вернется в новом сезоне сериала «Декстер», несмотря на смерть своего персонажа, пишет The Hollywood Reporter.

Дебра Морган — сестра главного героя Декстера Моргана — погибла в финале восьмого сезона. По информации издания, воскрешать персонажа в реальности не будут. Морган появится в воспоминаниях Декстера, как и маньяк Троица из четвертого сезона, которого вновь сыграет Джон Литгоу.

Девятый сезон «Декстера» выйдет на экраны после многолетнего перерыва в ноябре 2021 года. В США эпизоды начнут показывать с 7 ноября. Когда картину будут транслировать в других странах, остается неясным.

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кино сериал декстер
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