Погибшая героиня «Декстера» вернется в новый сезон сериала

Вашингтон, 15 июля. Актриса Дженнифер Карпентер вернется в новом сезоне сериала «Декстер», несмотря на смерть своего персонажа, пишет The Hollywood Reporter.

Дебра Морган — сестра главного героя Декстера Моргана — погибла в финале восьмого сезона. По информации издания, воскрешать персонажа в реальности не будут. Морган появится в воспоминаниях Декстера, как и маньяк Троица из четвертого сезона, которого вновь сыграет Джон Литгоу.

Девятый сезон «Декстера» выйдет на экраны после многолетнего перерыва в ноябре 2021 года. В США эпизоды начнут показывать с 7 ноября. Когда картину будут транслировать в других странах, остается неясным.