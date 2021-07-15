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Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 15 июля

  /   Обновлено: 15 июля 2021 11:28
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 15 июля
pixabay.com

Москва, 15 июля. Российские врачи выявили 25 293 новых случая коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперативном штабе.

Почти 12% новых пациентов с COVID-19 не замечали у себя никаких признаков заболевания, обратили особое внимание специалисты. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей стране.

Массовая вакцинация от заболевания началась в России с января 2021 года. Один из крупнейших в мире прививочных центров построили в московских «Лужниках». Порядка 15 тыс. человек могут делать прививку от COVID-19 в стенах этого медучреждения ежедневно, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.

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