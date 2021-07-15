Петербургский «Зенит» представил форму на сезон 2021/2022

Санкт-Петербург, 15 июля. «Зенит» презентовал новую игровую форму, в которой команда проведет предстоящий сезон.

Пресс-служба петербургского «Зенита» на официальном сайте показала форму для сезона 2021/2022. Домашняя и гостевой комплекты изготовлены из 100% полиэстера, который произведен из переработанных пластиковых бутылок.

Форма, в которой «Зенит» будет проводить домашние матчи, выполнена в традиционных лазурных цветах с фигурными изображениями по всей ширине. Гостевой комплект выполнен в белых цветах без лишних добавлений. Первый матч в новом сезоне «Зенит» проведет уже 17 июля. Команда Сергея Семака встретится с московским «Локомотивом» в игре Суперкубка России.

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