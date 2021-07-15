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Жителей России предупредили о финансовых «капканах» банков
Экономика
Жителей России предупредили о финансовых «капканах» банков
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 июля. Многие банки зарабатывают достаточно большие деньги на штрафах. При этом некоторые ловушки расставлены так, чтобы даже опытный человек не заметил подвох.

Центральный банк Российской Федерации некоторое время назад проанализировал ситуацию на рынке и пришел к выводу, что ряд кредитных организаций часто применяет недобросовестные практики по части предоставления кредитов. Об этом пишет «Лайф».

Кредитный договор, как правило, содержит пункт о неустойке, за которую клиенту банка начисляют платежи по просрочке выплат. Максимальный размер штрафных санкций финансовой организации не может превышать 20% годовых, согласно ФЗ № 353 «О потребительском кредите (займе)». Однако на практике банки могут предъявлять другие платежи за неуплату.

Россиянам советуют при взятии кредита или займа руководствоваться несколькими простыми правилами. Так, необходимо выяснить когда, в каком количестве и за какие сервисы необходимо будет вносить оплату. Помимо этого, рекомендуется детализировать информацию по эффективной ставке, которая включает все платежи по кредиту.

Вместе с этим, не помешает подробнее узнать про все штрафные санкции банка. Эксперты подчеркивают: всегда сохраняйте чеки транзакций, а после финального расчета по кредиту берите справку об отсутствии претензий у банка.

Просроченных платежей по ипотеке можно избежать, взяв на вооружение несколько советов директора по продуктам платформы Online-Ipoteka Дмитрия Питецкого.

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кредит неустойка штрафы банков
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