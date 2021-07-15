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Рабочий погиб на лесопилке в Нижегородской области
Происшествия
Рабочий погиб на лесопилке в Нижегородской области
vk.com  /  СУ СК России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 15 июля. В деревне Мошкино Ветлужского района Нижегородской области погиб сотрудник лесопилки. В обстоятельствах разбираются следователи.

Как пояснили в Следственном Управлении Следственного Комитета России по Нижегородской области, в среду 43-летний рабочий складывал доски в отведенное для этого место и внезапно оказался под многокилограммовыми пиломатериалами. Полученные увечья привели к смерти мужчины.

Ранее ФАН писал о гибели шестерых жителей Нижегородской области. Мужчины утонули во время купания в необорудованных для этих целей водоемах.

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россия происшествия нижегородская область
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