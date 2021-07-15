Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 12:10
12:10
Общество
Клещей с энцефалитом нашли в 13 районах Нижегородской области
12:09
Политика
«Талибан» предложил Афганистану перемирие в обмен на выдачу заключенных
12:09
Весь мир
В США выпустили боевой пистолет в виде детского конструктора Lego
12:06
Происшествия
Жестокое убийство пенсионеров на Кубани держит в страхе всю станицу
12:05
Армия
Sohu: «дырявая королева» из Британии стала мишенью для российских «Кинжалов»
12:02
Общество
Губернатор Самарской области отреагировал на скандал с проектом памятника Головкину
12:02
Шоу-бизнес
Тулупова устроила Шепелеву сцену ревности из-за фото раздетой девушки
12:00
Общество
Нагорный парк Барнаула примет участие в конкурсе от National Geographic Traveler
12:00
Общество
Эфир: Как котокафе пережили пандемию, рассказывает основательница «Республики кошек»
11:59
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Магнитом» сети «Дикси»
Все новости

Украина может погрузиться в локдаун из-за вспышки коронавируса осенью
Общество
Украина может погрузиться в локдаун из-за вспышки коронавируса осенью
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цибулько

Киев, 15 июля. Очередной локдаун из-за COVID-19 могут ввести на Украине осенью 2021 года, допустили в министерстве здравоохранения страны.

Глава Минздрава страны Виктор Ляшко рассказал в интервью РБК-Украине, что нужно сделать, чтобы избежать ужесточения ограничений по коронавирусу. Необходимо соблюдать противоэпидемические нормы, а старшему поколению в приоритетном порядке показана вакцинация, отметил министр.

«Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным», — заявил Ляшко.

Локдаун может защитить уязвимые группы населения, заверил глава украинского ведомства. Медицинская сфера в целом готова к новой волне коронавируса, добавил министр, но допустил возникновение непредвиденных обстоятельств.

Пост главы Минздрава Украины Виктор Ляшко занял в мае текущего года. Жители страны в соцсетях выразили недоверие по отношению к новому министру еще на стадии, когда его только выдвинули в качестве кандидатуры на этот пост.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Украина может погрузиться в локдаун из-за вспышки коронавируса осенью
пандемия коронавирус локдаун
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru