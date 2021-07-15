Украина может погрузиться в локдаун из-за вспышки коронавируса осенью

Киев, 15 июля. Очередной локдаун из-за COVID-19 могут ввести на Украине осенью 2021 года, допустили в министерстве здравоохранения страны.

Глава Минздрава страны Виктор Ляшко рассказал в интервью РБК-Украине, что нужно сделать, чтобы избежать ужесточения ограничений по коронавирусу. Необходимо соблюдать противоэпидемические нормы, а старшему поколению в приоритетном порядке показана вакцинация, отметил министр.

«Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным», — заявил Ляшко.

Локдаун может защитить уязвимые группы населения, заверил глава украинского ведомства. Медицинская сфера в целом готова к новой волне коронавируса, добавил министр, но допустил возникновение непредвиденных обстоятельств.

Пост главы Минздрава Украины Виктор Ляшко занял в мае текущего года. Жители страны в соцсетях выразили недоверие по отношению к новому министру еще на стадии, когда его только выдвинули в качестве кандидатуры на этот пост.