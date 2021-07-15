В Карелии 70 человек эвакуировали из-за лесного пожара

Петрозаводск, 15 июля. Лесной пожар в Суоярвском районе привел к эвакуации 70 человек из поселка Найстеньярви, в том числе 15 детей.

Десять человек, из них шесть — дети, доставлены в пункты временного размещения. Остальные эвакуированные люди разместились у родственников.

Режим ЧС введен в Суоярвском районе из-за угрозы распространения огня на населенный пункт Найстеньярви, в котором проживают около 1000 человек. Площадь природного пожара составляет 30 га. В зоне риска находятся 30 жилых домов.

На борьбе с огнем задействованы 23 человека личного состава МЧС России и 17 единиц техники.