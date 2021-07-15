Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 12:11
12:11
Общество
МВД выступило за отмену обязательного техосмотра для легковых авто в России
12:10
Общество
Клещей с энцефалитом нашли в 13 районах Нижегородской области
12:09
Политика
«Талибан» предложил Афганистану перемирие в обмен на выдачу заключенных
12:09
Весь мир
В США выпустили боевой пистолет в виде детского конструктора Lego
12:06
Происшествия
Жестокое убийство пенсионеров на Кубани держит в страхе всю станицу
12:05
Армия
Sohu: «дырявая королева» из Британии стала мишенью для российских «Кинжалов»
12:02
Общество
Губернатор Самарской области отреагировал на скандал с проектом памятника Головкину
12:02
Шоу-бизнес
Тулупова устроила Шепелеву сцену ревности из-за фото раздетой девушки
12:00
Общество
Нагорный парк Барнаула примет участие в конкурсе от National Geographic Traveler
12:00
Общество
Эфир: Как котокафе пережили пандемию, рассказывает основательница «Республики кошек»
Все новости

В Карелии 70 человек эвакуировали из-за лесного пожара

  /   Обновлено: 15 июля 2021 11:17
Происшествия
В Карелии 70 человек эвакуировали из-за лесного пожара
pixabay.com  /  skeeze

Петрозаводск, 15 июля. Лесной пожар в Суоярвском районе привел к эвакуации 70 человек из поселка Найстеньярви, в том числе 15 детей.

Десять человек, из них шесть — дети, доставлены в пункты временного размещения. Остальные эвакуированные люди разместились у родственников.

Режим ЧС введен в Суоярвском районе из-за угрозы распространения огня на населенный пункт Найстеньярви, в котором проживают около 1000 человек. Площадь природного пожара составляет 30 га. В зоне риска находятся 30 жилых домов.

На борьбе с огнем задействованы 23 человека личного состава МЧС России и 17 единиц техники.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Карелии 70 человек эвакуировали из-за лесного пожара
эвакуация лесной пожар республика карелия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru