РЖД нарастили объемы грузовых перевозок на 4,5% по сравнению с 2019 годом

Москва, 15 июля. Объемы отправок грузов ОАО «РЖД» в июне 2021 года увеличились на 4,5%, или на 5,1 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении на сайте компании.

Как объяснил «Интерфакс», ключевой вклад в динамику грузовых перевозок внес экспорт, составивший 4 млн тонн. Еще одним фактором стали перевозки угля за границу, их объем достиг 3,35 млн тонн.

Кроме того, рост к «доковидному» уровню показали перевозки удобрений, увеличившиеся на 0,41 млн тонн, и зерна (+0,56 млн тонн). Повышение показателей зафиксировано как на внутренних маршрутах, так и на экспортных.

Объемы отправок лесных грузов также увеличились по сравнению с показателями июня 2019 года, опередив «доковидный» уровень на 0,44 млн тонн. Вместе с тем РЖД нарастили перевозки минерально-строительных грузов на 0,9 млн тонн и отправки кокса и руды (по 0,2 млн тонн).

Первый замдиректора РЖД Вадим Михайлов ранее рассказал о планах компании по корректировке долгосрочной программы развития до 2025 года. Он подчеркнул, что холдинг выполнит задачи и цели, поставленные перед ним президентом России.