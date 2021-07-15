Сотрудник космодрома «Восточный» получил срок за нарушение техники безопасности

Благовещенск, 15 июля. Амурский суд приговорил специалиста IT-сферы космического центра «Восточный» к трем годам лишения свободы условно за возникшую угрозу безопасности автоматизированной системы.

По данным ФСБ, осужденный грубо нарушил требования безопасности при эксплуатации одной из автоматизированных систем космодрома, относящейся к критической информационной инфраструктуре РФ. Его действия могли повлечь угрозу нормальному функционированию.

Сотрудника КЦ «Восточный» признали виновным по статье о нарушении правил эксплуатации автоматизированных систем управления, относящихся к критической инфраструктуре России (ч.3 ст.274.1 УК РФ).

Бывшего зампредседателя Иркутского областного суда приговорили к шести годам тюрьмы за взятки. Также он обязан выплатить пять миллионов рублей штрафа, сообщал сайт 360tv.ru.