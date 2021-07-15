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Вероятность холодной зимы после жаркого лета не исключили в России
Общество
Вероятность холодной зимы после жаркого лета не исключили в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 июля. Сильные морозы зимой могут наступить в России после аномально жаркого лета. Таким мнением поделился синоптик Александр Шувалов.

Глобальные климатические изменения могут приводить как к сильному зною, так и к интенсивным заморозкам. Такие явления продолжат учащаться, что подтверждается статистикой предыдущих лет. Жара из России будет «уходить со скандалом», добавил синоптик в комментарии изданию Lenta.ru.

Знойная погода сохранится на территории РФ до конца лета, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Температура воздуха останется высокой во второй половине июля и весь август. Однако погода будет неустойчивой, подчеркнул специалист. Число опасных природных явлений в России выросло почти на 18%, отметил Вильфанд.

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