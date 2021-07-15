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Генри Кавилл сыграет в романтической комедии о поисках идеальной жены
Общество
Генри Кавилл сыграет в романтической комедии о поисках идеальной жены
Global Look Press  /  Ik Aldama

Лос-Анджелес, 15 июля. Звезда сериала «Ведьмак» и фильма «Человек из стали» Генри Кавилл снимется в новой ленте, в которой его герой будет искать идеальную супругу.

Актер сыграет главную роль в романтической комедии Стивена Фалка «Проект «Рози»», пишет Deadline. Кавилл воплотит на экране профессора университета, которому не везет в личной жизни.

Главный герой пытается найти женщину, которая угодит всем его требованиям и станет идеальной женой. Однако в процессе персонаж знакомится с представительницей противоположного пола, совершенно не похожей на созданный в его голове безупречный образ.

Генри Кавилл появится на экранах во втором сезоне «Ведьмака». Продолжение сериала должно выйти на Netflix в конце года.

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