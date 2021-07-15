Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 10:43
10:42
Происшествия
Маленькая девочка убежала из детсада на Сахалине
10:41
Армия
ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территории ЛНР
10:40
Общество
Заброшенные поля снова засеют в Мордовии
10:40
Происшествия
Инженера казанского аквапарка задержали за отравление детей хлором
10:40
Общество
Мэрия дагестанского Дербента установит доступные цены на проезд в автобусах
10:38
Происшествия
Крыса покусала ребенка на детской площадке в Петербурге
10:37
Экономика
Вице-премьер ЕК Шефчович назвал сроки выдачи второго транша Украине
10:33
Общество
Пермские подростки помогли нескольким семьям спастись от пожара
10:31
Общество
Журналисты выбрали самые неудачные образы звезд на красной дорожке в Каннах
10:28
Армия
Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВМС США над акваторией Тихого океана
Все новости

Журналисты выбрали самые неудачные образы звезд на красной дорожке в Каннах

  /   Обновлено: 15 июля 2021 10:31
Общество
Журналисты выбрали самые неудачные образы звезд на красной дорожке в Каннах
Global Look Press  /  Serge Arnal/Keystone Press Agency

Канны, 15 июля. Не все звезды вышли на красную дорожку Каннского кинофестиваля в превосходных нарядах. К некоторым образам знаменитостей есть много вопросов, считают журналисты.

Шэрон Стоун удивила поклонников своим нарядом: на ней было пышное платье светло-голубого цвета с огромными цветами. Одним показалось, что актриса выглядит очень эффектно, другие, напротив, посчитали наряд весьма несуразным.

Журналисты не были в восторге от наряда Наташи Поли, которая облачилась в полупрозрачное сиреневое платье. На стройной фигуре модели оно сидело как влитое, но выбор, по мнению пользователей, показался весьма странным. К слову, остальные выходы знаменитости не получили высоких оценок.

Мария Бакалова, получившая известность благодаря фильму «Борат — 2», расстроила поклонников своим «луком». На девушке было изумрудное короткое платье с необычной юбкой. Все бы ничего, но обувь поставила крест на образе знаменитости. Болгарская актриса выбрала белые сапоги с розовыми и черными полосками.

Много других знаменитостей шокировали неудачными выходами на красную дорожку в Каннах. Например, Коко Роша выбрала драматичное платье в пол темного цвета. Добавила трагичности образу она ярким темным макияжем с акцентом на глаза и «роковой» прической.

Каннский кинофестиваль проходит с 6 по 17 июля. Киносмотр в этом году открывала актриса Джоди Фостер.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Журналисты выбрали самые неудачные образы звезд на красной дорожке в Каннах
каннский кинофестиваль наряды красная дорожка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru