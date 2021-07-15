Журналисты выбрали самые неудачные образы звезд на красной дорожке в Каннах

Канны, 15 июля. Не все звезды вышли на красную дорожку Каннского кинофестиваля в превосходных нарядах. К некоторым образам знаменитостей есть много вопросов, считают журналисты.

Шэрон Стоун удивила поклонников своим нарядом: на ней было пышное платье светло-голубого цвета с огромными цветами. Одним показалось, что актриса выглядит очень эффектно, другие, напротив, посчитали наряд весьма несуразным.

Журналисты не были в восторге от наряда Наташи Поли, которая облачилась в полупрозрачное сиреневое платье. На стройной фигуре модели оно сидело как влитое, но выбор, по мнению пользователей, показался весьма странным. К слову, остальные выходы знаменитости не получили высоких оценок.

Мария Бакалова, получившая известность благодаря фильму «Борат — 2», расстроила поклонников своим «луком». На девушке было изумрудное короткое платье с необычной юбкой. Все бы ничего, но обувь поставила крест на образе знаменитости. Болгарская актриса выбрала белые сапоги с розовыми и черными полосками.

Много других знаменитостей шокировали неудачными выходами на красную дорожку в Каннах. Например, Коко Роша выбрала драматичное платье в пол темного цвета. Добавила трагичности образу она ярким темным макияжем с акцентом на глаза и «роковой» прической.

Каннский кинофестиваль проходит с 6 по 17 июля. Киносмотр в этом году открывала актриса Джоди Фостер.