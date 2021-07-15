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Армия
Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВМС США над акваторией Тихого океана
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Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВМС США над акваторией Тихого океана

  /   Обновлено: 15 июля 2021 10:37
Армия
Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВМС США над акваторией Тихого океана
flot.com  /  Пресс-служба Северного флота

Москва, 15 июля. Российский истребитель МиГ-31 сопроводил над акваторией Тихого океана самолет патрульной авиации ВМС США P-8 Poseidon. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные зафиксировали над нейтральными водами Тихого океана неизвестную воздушную цель. Для идентификации воздушного объекта в небо был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации P-8 Poseidon ВМС США и сопроводил ее над акваторией Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки», — говорится в сообщении.

Напомним, 11 июля российские истребители Су-30СМ и Су-27 поднимались на перехват двух самолетов ВВС США в небе над акваторией Черного моря. Экипажи Су-30СМ и Су-27 обнаружили у границ России самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E и самолет-разведчик CL-600 из состава ВВС США. Российская авиация сопроводила американские самолеты, после чего они изменили курс.

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минобороны рф вмс сша миг-31
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