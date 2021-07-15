Звезда «Универа» Виталий Гогунский объяснил, почему не платит алименты

Москва, 15 июля. Исполнитель роли Кузи из сериала «Универ» Виталий Гогунский оправдался за неуплату алиментов на дочь Милану после развода с моделью Ириной Маирко.

Отношения актера с матерью его ребенка нельзя назвать простыми. Девочка появилась на свет в 2010 году, однако вскоре после ее рождения Гогунский и Маирко расстались. Артист даже успел жениться на другой девушке, но, по его словам, мечтал находиться рядом с дочерью. Исполнитель роли Кузи вернулся к модели, и они поженились, когда девочке было семь лет.

Этот брак продлился всего два года. После развода Маирко обвиняла бывшего мужа в неуплате алиментов и нежелании общаться с дочерью. Гогунский признавался, что действительно не перечислял экс-супруге деньги на ребенка, но на это есть причина.

«Возможно, что-то еще должен, хотя оставил Ирине квартиру, все ресурсы и энергию вложил, чтобы все было хорошо», — объяснил актер.

Артист утверждает, что с удовольствием будет платить алименты, если должен это делать. Кроме того, Гогунский хотел бы, чтобы его общение с дочерью строилось по-другому. Звезда «Универа» говорит, что не может повлиять на ситуацию и не хочет травмировать и беспокоить ребенка, пишет «СтарХит».

В начале июня Виталия Гогунского выписали из его московской квартиры. Актер жил в этих апартаментах вместе с Ириной Маирко.