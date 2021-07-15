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«Напоминает Дон Кихота»: политолог Носович оценил внешнюю политику Литвы
Политика
«Напоминает Дон Кихота»: политолог Носович оценил внешнюю политику Литвы
pixabay.com

Калининград, 15 июля. Деятельность Литвы на постсоветском пространстве напоминает поведение героя из произведения «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Об этом заявил политолог Александр Носович.

По словам эксперта, отличительными чертами внешней политики Вильнюса является догматизм, фанатизм, идеализм, отрицание объективной реальности и неприятие философии здравого смысла. Политолог привел в пример ситуацию с Белоруссией. Литва разрушила отношения с республикой и пытается навязать «правильного» президента. Эксперт уверен, что Вильнюс не прекратит подобные действия.

«Такое поведение больше всего напоминает сервантесского Дон Кихота, который лез в любую ссору бороться с чудовищами, видел в трактирных потаскухах Прекрасную Даму, бросался на ветряные мельницы, считая их великанами, и был за все это постоянно бит добрыми христианами», — считает эксперт.

Носович добавил, что Вильнюс на постсоветском пространстве пытается бороться с ветряными мельницами «русской угрозы». Однако это не приносит результатов.

Ранее литовский посол в Германии Рамунас Мисюлис заявил, что Вильнюс намерен укрепить границы с Белоруссией, поскольку от республики исходит «гибридная угроза». Власти выделят на реализацию инициативы 42 млн евро.

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белоруссия литва носович
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