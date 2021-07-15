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Зоозащитница рассказала, как бороться с блохами у животных в летний период
Общество
Зоозащитница рассказала, как бороться с блохами у животных в летний период
pixabay.com  / 

Летняя жара является причиной роста численности блох в городах. В первую очередь речь о кошачьих, крысиных, а в некоторых населенных пунктах — человеческих блохах. Такое заявление 15 июля сделали в Роспотребнадзоре. Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева подчеркнула, что блохи переносят возбудителей разных человеческих и животных болезней.

Зоозащитница, ветеринар Мария Федосеева поддержала заявление ведомства и рассказала, как не допустить распространение блох, если у вас есть домашние питомцы.

«С весны и до осени всегда увеличивается рост заражаемости блохами. Животных необходимо обрабатывать. Заметить блох на теле животного несложно: они начинают сильно и часто чесаться, у них появляется блошиный налет в виде черных точек, преимущественно в паху или на голове. Обработать можно капельками от блох, кому-то помогают специальные ошейники, кому-то — таблетки», — советует ветеринар.

Зоозащитница рассказала, как бороться с блохами у животных в летний период
 / pixabay.com

Роспотребнадзор не зря заявил об опасности блох и для человека, подчеркнула Мария Федосеева. Эти насекомые легко переходят от животных к человеку, если вовремя не вылечить питомца. Блохи переносят различные заболевания, поэтому стоит чаще проверять питомцев, себя и свое жилище, добавила ветеринар.

«Блохи могут поселиться у вас дома, паразитировать по вашей квартире весь сезон. Поэтому важно обрабатывать питомцев, регулярно проводить осмотр и вовремя обращаться к специалистам», — резюмировала зоозащитница.

Ранее врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с ФАН объяснил, чем грозит несоблюдение требований Роспотребнадзора по поводу вакцинирования от клещевого энцефалита. Главная опасность передаваемой клещами болезни — поражение центральной нервной системы: отдельные возбудители могут поражать различные зоны головного и спинной мозг, отметил специалист.

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