Водителей-нарушителей на Кубани теперь отслеживают при помощи беспилотников

На Кубани ежедневно фиксируется свыше 20 тысяч нарушений ПДД. Например, за 13 июля был выявлен 23 071 такой случай. Львиная доля из них — почти 21 тысяча — это нарушение скоростного режима.

Важный этап работы сотрудников ГИБДД — предупреждение серьезных нарушений, например, выезд на встречку и езда по обочине. На таких водителей в Краснодарском крае уже нашли управу.

Контроль с помощью дронов за «обочечниками» ведется пока еще в тестовом режиме, но уже скоро он будет усилен тотально. «Писем счастья» за то, что торопились скорее окунуться в море, жители России уже получили достаточно, работа в этом направлении будет продолжена.

Начальник отдела пропаганды ГИБДД Краснодарского края Ирина Заватская в эксклюзивном комментарии ФАН рассказала, что в рамках межведомственного взаимодействия для работы по выявлению нарушителей теперь привлекаются сотрудники Росгвардии.

«Совместная работа по профилактике и предупреждению грубых нарушений ПДД, ведущих к ДТП с тяжкими последствиями, ведется нами во взаимодействии с авиационным отрядом Росгвардии. С начала года проведено девять рейдовых мероприятий в наиболее аварийно-опасных местах», — рассказала ФАН Ирина Заватская.

Работают сотрудники ГИБДД и росгвардейцы в Анапе, Белореченском районе — там, где в результате таких нарушений часто погибали люди. Контроль также усилен в Темрюкском, Славянском, Павловском, Брюховецком, Северском районах. Это дороги, которые так или иначе ведут либо к Черноморскому, либо к Азовскому побережью.

«На водителей составляются материалы за выезд на полосу встречного движения по ч. 4 и ч. 5 ст. 12. 15 КоАП РФ. Уже более 80 материалов. Сегодня сотрудники работают в Славянском районе, там уже восемь протоколов составили», — добавила Ирина Заватская.

Если по обочинам на Кубани летают обычные квадрокоптеры, то Росгвардия для контроля дорожной обстановки использует беспилотные летательные аппараты. По форме они напоминают небольшие самолеты, а в воздухе могут находиться гораздо дольше. Но и квадрокоптеры, и беспилотники очень четко фиксируют нарушения и регистрационные знаки транспортных средств.

В социальных сетях уже поднялась волна возмущения, что номеров не видно, невозможно их разобрать и так далее. В ГИБДД по Краснодарскому краю эту информацию опровергли и добавили, что в этом вопросе «все четко».

«Беспилотник Росгвардии ведет нарушителя с момента фиксации и до патрульного автомобиля ГИБДД. Когда человека останавливают, показывают ему, то он видит, где было совершено правонарушение. Зафиксирован номер, вся база собрана уже к тому моменту», — резюмирует Ирина Заватская.

Ранее ФАН писал, что система «Дорожный пристав» активно используется на Кубани для поиска должников-автовладельцев. Останавливают, правда, только тех, кто имеет прописку в регионе.